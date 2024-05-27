За місяць армія Росії застосувала 3,2 тис. КАБів для ударів по території України.
В Україні недостатньо засобів ППО для боротьби з тисячами КАБів РФ
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.
Володимир Зеленський додав, що такі системи потрібні, аби захистити Харків від атак російських авіабомб.
Що відомо про посилення системи ППО для України
27 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.
6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.
15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.
21 травня Зеленський заявив, що Захід може зважитися на передання Україні семи систем Patriot на липневому саміті НАТО.
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