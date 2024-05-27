Найголовніша проблема, яка сьогодні є — РФ застосовує більше ніж 3 тис. КАБів просто по людях в місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тис., у цьому місяці — 3200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі авіабомб на місяць, — сказав він.