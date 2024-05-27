Росія бомбила Україну понад 3 тис КАбів у травні 2024 року — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія бомбила Україну понад 3 тис КАбів у травні 2024 року — Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За місяць армія Росії застосувала 3,2 тис. КАБів для ударів по території України.

В Україні недостатньо засобів ППО для боротьби з тисячами КАБів РФ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

Найголовніша проблема, яка сьогодні є — РФ застосовує більше ніж 3 тис. КАБів просто по людях в місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тис., у цьому місяці — 3200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі авіабомб на місяць, — сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський додав, що такі системи потрібні, аби захистити Харків від атак російських авіабомб.

Ми просимо світ хоча б допомогти з додатковими 7 системами Patriot. Нам тільки для Харкова потрібно хоча б дві системи. Тому що РФ ці бомби використовує з літаків і якщо у вас є сучасні системи Patriot — ці літаки не зможуть підлітати так близько, — заявив він.

Що відомо про посилення системи ППО для України

27 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.

15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.

21 травня Зеленський заявив, що Захід може зважитися на передання Україні семи систем Patriot на липневому саміті НАТО.

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