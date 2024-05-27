В месяц армия России применила 3,2 тыс. КАБов для ударов по территории Украины.
В Украине недостаточно средств ПВО для борьбы с тысячами КАБ РФ
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.
Владимир Зеленский добавил, что такие системы нужны, чтобы оградить Харьков от атак российских авиабомб.
Что известно об усилении системы ПВО для Украины
27 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.
6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.
15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.
21 мая Зеленский заявил, что Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot на июльском саммите НАТО.
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