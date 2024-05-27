В Украине недостаточно средств ПВО для борьбы с тысячами КАБ РФ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Самая главная проблема, которая сегодня есть — РФ применяет более 3 тыс. КАБов просто по людям в месяц. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3,5 тыс., в этом месяце – 3200. Просто на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить тысячи авиабомб в месяц, – сказал он. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что такие системы нужны, чтобы оградить Харьков от атак российских авиабомб.

Мы просим мир хотя бы помочь с дополнительными 7 системами Patriot. Нам только для Харькова нужно хотя бы две системы. Потому что РФ эти бомбы использует из самолетов и если у вас есть современные системы Patriot – эти самолеты не смогут подлетать так близко, – заявил он. Поделиться

Что известно об усилении системы ПВО для Украины

27 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.