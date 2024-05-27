Россия бомбила Украину более 3 тыс. КАбов в мае 2024 года - Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия бомбила Украину более 3 тыс. КАбов в мае 2024 года - Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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В месяц армия России применила 3,2 тыс. КАБов для ударов по территории Украины.

В Украине недостаточно средств ПВО для борьбы с тысячами КАБ РФ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Самая главная проблема, которая сегодня есть — РФ применяет более 3 тыс. КАБов просто по людям в месяц. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3,5 тыс., в этом месяце – 3200. Просто на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить тысячи авиабомб в месяц, – сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что такие системы нужны, чтобы оградить Харьков от атак российских авиабомб.

Мы просим мир хотя бы помочь с дополнительными 7 системами Patriot. Нам только для Харькова нужно хотя бы две системы. Потому что РФ эти бомбы использует из самолетов и если у вас есть современные системы Patriot – эти самолеты не смогут подлетать так близко, – заявил он.

Что известно об усилении системы ПВО для Украины

27 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.

21 мая Зеленский заявил, что Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot на июльском саммите НАТО.

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