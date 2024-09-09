Росія будує нову лінію оборони на ТОТ Запорізької області ― відео

Партизани кримськотатарського руху опору АТЕШ розвідали будівництво нової лінії оборони у районі Вишневатого на території тимчасово окупованої Росією частини Запорізької області.

Росія будує нові оборонні споруди на ТОТ Запорізької області

Агент АТЕШ зафіксував будівництво нової лінії оборони російських окупаційних військ у районі Вишневатого Запорізької області. У ході розвідки було виявлено фортифікаційні споруди, окопи, а також інженерну техніку, включаючи екскаватори, залучені для зміцнення позицій.

Через побоювання просування ЗСУ на окремих ділянках фронту російські війська значно посилили діяльність щодо створення додаткових оборонних рубежів.

АТЕШ продовжує виявляти ключові об'єкти окупантів, руйнуючи їхні плани та послаблюючи оборонні можливості ще на етапі підготовки.

Росіяни перетворили пляжі в Євпаторії на доти

За даними партизан руху кримськотатарського опору АТЕШ, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної тимчасово окупованої Євпаторії в Криму з інтервалом у 25-30 м.

"Вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 м. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.