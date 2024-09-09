Россия строит новую линию обороны на ТОТ Запорожской области ― видео

Россия строит новые оборонительные сооружения на ТОТ Запорожской области

Агент АТЕШ зафиксировал строительство новой линии обороны российских оккупационных войск в районе Вишневатой Запорожской области. В ходе разведки были обнаружены фортификационные сооружения, окопы, а также инженерная техника, включая экскаваторы, привлеченные для укрепления позиций.

Из-за опасений продвижения ВСУ на отдельных участках фронта русские войска значительно усилили деятельность по созданию дополнительных оборонительных рубежей.

АТЕШ продолжает выявлять ключевые объекты окупантов, разрушая их планы и ослабляя оборонные возможности еще на этапе подготовки.

Россияне превратили пляжи в Евпатории в доты

По данным партизан движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, "огневые точки" россиян расположены на протяжении всей набережной временно оккупированной Евпатории в Крыму с интервалом в 25-30 м.

"Огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 м. Также там устанавливаются камеры наблюдения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.