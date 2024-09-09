Россия строит новую линию обороны на ТОТ Запорожской области ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Россия строит новую линию обороны на ТОТ Запорожской области ― видео

Зубы Дракона
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Источник:  АТЕШ

Партизаны крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ разведали строительство новой линии обороны в районе Вишневатого на территории временно оккупированной Россией части Запорожской области.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска строят новую оборонительную линию в районе Вишневатого на территории Запорожской области.
  • Партизаны крымскотатарского движения сопротивления выявляют фортификационные сооружения и укрепления, а также ослабляют оборонные возможности российских оккупантов.
  • Деятельность по созданию дополнительных оборонительных рубежей активизирована из-за опасений продвижения ВСУ на участках фронта.

Россия строит новые оборонительные сооружения на ТОТ Запорожской области

Агент АТЕШ зафиксировал строительство новой линии обороны российских оккупационных войск в районе Вишневатой Запорожской области. В ходе разведки были обнаружены фортификационные сооружения, окопы, а также инженерная техника, включая экскаваторы, привлеченные для укрепления позиций.

Из-за опасений продвижения ВСУ на отдельных участках фронта русские войска значительно усилили деятельность по созданию дополнительных оборонительных рубежей.

АТЕШ продолжает выявлять ключевые объекты окупантов, разрушая их планы и ослабляя оборонные возможности еще на этапе подготовки.

Россияне превратили пляжи в Евпатории в доты

По данным партизан движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, "огневые точки" россиян расположены на протяжении всей набережной временно оккупированной Евпатории в Крыму с интервалом в 25-30 м.

"Огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 м. Также там устанавливаются камеры наблюдения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.

Глядя на гнилые доски и порванные мешки с песком, становится очевидно, что с таким "укрепрайоном" долго повоевать не получится. Каждая новая точка выглядит еще более печально, чем предыдущая.

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