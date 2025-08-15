Росія цинічно бреше про свою непричетність до обстрілу Сум та Дніпра

Російська влада заявила, що її війська нібито не атакували сьогодні, 15 серпня, Суми та Дніпро. Вона звинуватила Україну в провокації.

Міноборони РФ звинуватило Україну у провокації

Про це повідомляє Міноборони країни-агресорки.

У відомстві написали, що Україна нібито вигадала удари, щоб "сформувати негативне медійне тло з метою зриву майбутніх російсько-американських переговорів в Анкориджі".

Російські Збройні Сили жодних ударів по м. Суми та інших містах не завдавали, — цинічно повідомило Міноборони РФ.

Нагадаємо, російські окупанти 15 серпня вдень вдарили по передмістю Дніпра балістичними ракетами. Було пошкоджено маршрутку.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та одного пораненого внаслідок атаки ворога.

Трохи згодом після удару по Дніпру росіяни атакували Суми. Цього разу ворожий дрон вдарив по центральному ринку.

Згідно з актуальними даними відомо, що загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає. Поширити

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що росіяни вбивають навіть у день переговорів Путіна з Трампом. При цьому жодних сигналів про готовність РФ до завершення війни немає.