Росія цинічно бреше про свою непричетність до обстрілу Сум та Дніпра
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія цинічно бреше про свою непричетність до обстрілу Сум та Дніпра

Суми
Read in English
Джерело:  online.ua

Російська влада заявила, що її війська нібито не атакували сьогодні, 15 серпня, Суми та Дніпро. Вона звинуватила Україну в провокації.

Головні тези:

  • Росія цинічно відкидає причетність до обстрілу Сум та Дніпра, звинувачуючи Україну в провокаціях.
  • Кремль перекручує факти, намагаючись уникнути відповідальності та створює негативне медійне тло для майбутніх російсько-американських переговорів.
  • Російські окупанти здійснили обстріл балістичними ракетами в Сумах та Дніпрі, при цьому заперечуючи ці факти власною пропагандою.

Міноборони РФ звинуватило Україну у провокації

Про це повідомляє Міноборони країни-агресорки.

У відомстві написали, що Україна нібито вигадала удари, щоб "сформувати негативне медійне тло з метою зриву майбутніх російсько-американських переговорів в Анкориджі".

Російські Збройні Сили жодних ударів по м. Суми та інших містах не завдавали, — цинічно повідомило Міноборони РФ.

Нагадаємо, російські окупанти 15 серпня вдень вдарили по передмістю Дніпра балістичними ракетами. Було пошкоджено маршрутку.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та одного пораненого внаслідок атаки ворога.

Трохи згодом після удару по Дніпру росіяни атакували Суми. Цього разу ворожий дрон вдарив по центральному ринку.

Згідно з актуальними даними відомо, що загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що росіяни вбивають навіть у день переговорів Путіна з Трампом. При цьому жодних сигналів про готовність РФ до завершення війни немає.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Досягнення справедливого миру в Україні. Зеленський розкрив мету зустрічі "Коаліції рішучих"
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині — є загиблий і постраждалий
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Трампа і Путіна. Україна сподівається на сильну позицію США — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?