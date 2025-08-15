Росія цинічно бреше про свою непричетність до обстрілу Сум та Дніпра

Російська влада заявила, що її війська нібито не атакували сьогодні, 15 серпня, Суми та Дніпро. Вона звинуватила Україну в провокації.
Головні тези:
- Росія цинічно відкидає причетність до обстрілу Сум та Дніпра, звинувачуючи Україну в провокаціях.
- Кремль перекручує факти, намагаючись уникнути відповідальності та створює негативне медійне тло для майбутніх російсько-американських переговорів.
- Російські окупанти здійснили обстріл балістичними ракетами в Сумах та Дніпрі, при цьому заперечуючи ці факти власною пропагандою.
Міноборони РФ звинуватило Україну у провокації
Про це повідомляє Міноборони країни-агресорки.
У відомстві написали, що Україна нібито вигадала удари, щоб "сформувати негативне медійне тло з метою зриву майбутніх російсько-американських переговорів в Анкориджі".
Російські Збройні Сили жодних ударів по м. Суми та інших містах не завдавали, — цинічно повідомило Міноборони РФ.
Нагадаємо, російські окупанти 15 серпня вдень вдарили по передмістю Дніпра балістичними ракетами. Було пошкоджено маршрутку.
Станом на зараз відомо про одного загиблого та одного пораненого внаслідок атаки ворога.
Трохи згодом після удару по Дніпру росіяни атакували Суми. Цього разу ворожий дрон вдарив по центральному ринку.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що росіяни вбивають навіть у день переговорів Путіна з Трампом. При цьому жодних сигналів про готовність РФ до завершення війни немає.
