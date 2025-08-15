Россия цинично лжет о своей непричастности к обстрелу Сум и Днепра
Россия цинично лжет о своей непричастности к обстрелу Сум и Днепра

Сумы
Источник:  online.ua

Российские власти заявили, что ее войска якобы не атаковали сегодня, 15 августа, Сумы и Днепр. Она обвинила Украину в провокации.

Главные тезисы

  • Российские власти цинично отрицают участие своих войск в обстрелах Сум и Днепра, перекладывая вину на Украину и обвиняя ее в провокациях.
  • Кремль искажает факты о ситуации, создавая негативный медийный фон для будущих российско-американских переговоров, пытаясь избежать ответственности за действия своих вооруженных сил.

Минобороны РФ обвинило Украину в провокации

Об этом сообщает Минобороны страны-агрессорки.

В ведомстве написали, что Украина якобы придумала удары, чтобы "сформировать негативный медийный фон с целью срыва будущих российско-американских переговоров в Анкоридже".

Российские Вооруженные Силы никаких ударов по Сумам и другим городам не наносили, — цинично сообщило Минобороны РФ.

Напомним, российские оккупанты 15 августа днем ударили по пригороду Днепра баллистическими ракетами. Была повреждена маршрутка.

На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом в результате атаки врага.

Чуть позже после удара по Днепру россияне атаковали Сумы. На этот раз вражеский дрон ударил по центральному рынку.

Согласно актуальным данным известно, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский указал, что россияне убивают даже в день переговоров Путина с Трампом. При этом никаких сигналов о готовности РФ к завершению войны нет.

