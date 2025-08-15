Россия цинично лжет о своей непричастности к обстрелу Сум и Днепра

Российские власти заявили, что ее войска якобы не атаковали сегодня, 15 августа, Сумы и Днепр. Она обвинила Украину в провокации.
Главные тезисы
- Российские власти цинично отрицают участие своих войск в обстрелах Сум и Днепра, перекладывая вину на Украину и обвиняя ее в провокациях.
- Кремль искажает факты о ситуации, создавая негативный медийный фон для будущих российско-американских переговоров, пытаясь избежать ответственности за действия своих вооруженных сил.
Минобороны РФ обвинило Украину в провокации
Об этом сообщает Минобороны страны-агрессорки.
В ведомстве написали, что Украина якобы придумала удары, чтобы "сформировать негативный медийный фон с целью срыва будущих российско-американских переговоров в Анкоридже".
Российские Вооруженные Силы никаких ударов по Сумам и другим городам не наносили, — цинично сообщило Минобороны РФ.
Напомним, российские оккупанты 15 августа днем ударили по пригороду Днепра баллистическими ракетами. Была повреждена маршрутка.
На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом в результате атаки врага.
Чуть позже после удара по Днепру россияне атаковали Сумы. На этот раз вражеский дрон ударил по центральному рынку.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский указал, что россияне убивают даже в день переговоров Путина с Трампом. При этом никаких сигналов о готовности РФ к завершению войны нет.
