Россия цинично лжет о своей непричастности к обстрелу Сум и Днепра

Российские власти заявили, что ее войска якобы не атаковали сегодня, 15 августа, Сумы и Днепр. Она обвинила Украину в провокации.

Минобороны РФ обвинило Украину в провокации

Об этом сообщает Минобороны страны-агрессорки.

В ведомстве написали, что Украина якобы придумала удары, чтобы "сформировать негативный медийный фон с целью срыва будущих российско-американских переговоров в Анкоридже".

Российские Вооруженные Силы никаких ударов по Сумам и другим городам не наносили, — цинично сообщило Минобороны РФ.

Напомним, российские оккупанты 15 августа днем ударили по пригороду Днепра баллистическими ракетами. Была повреждена маршрутка.

На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом в результате атаки врага.

Чуть позже после удара по Днепру россияне атаковали Сумы. На этот раз вражеский дрон ударил по центральному рынку.

Согласно актуальным данным известно, что погибших и пострадавших в результате атаки нет. Поделиться

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский указал, что россияне убивают даже в день переговоров Путина с Трампом. При этом никаких сигналов о готовности РФ к завершению войны нет.