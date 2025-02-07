Росія цинічно планує конфіскацію заморожених іноземних активів

Російська Федерація має намір ухвалити закон, який дозволить їй конфіскувати заморожені активи іноземних компаній. Такий крок Москва розглядає у відповідь на дії Заходу щодо 300 млрд дол російських активів.

Іноземні активи опинилися під загрозою у Росії

У РФ урядова комісія з законопроєктної діяльності схвалила законопроєкт, який визначає порядок конфіскації іноземної власності у відповідь на аналогічні дії інших держав із російськими активами.

Тепер цю пропозицію мають обговорити в Державній думі Росії.

Законопроєкт розроблено в розвиток підписаного нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним у травні 2024 року указу про американську власність і цінні папери, які Росія може визначити як компенсацію за будь-які втрати, понесені внаслідок арешту заморожених російських активів у США.

За словами джерел, новий закон поширюватиметься на всі держави, які ввели санкції проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Рішення будуть виконуватися за позовами, поданими до арбітражного суду держорганами, такими як Центральний банк, Генеральна прокуратура та державні установи. Відповідачами виступатимуть іноземні держави, які заарештували російські активи. Поширити

За словами джерела, під удар можуть потрапити рахунки типу С, які призначені для угод з купівлі та продажу нерезидентом іноземної валюти за валюту.