Росія цинічно планує конфіскацію заморожених іноземних активів

Російська Федерація має намір ухвалити закон, який дозволить їй конфіскувати заморожені активи іноземних компаній. Такий крок Москва розглядає у відповідь на дії Заходу щодо 300 млрд дол російських активів.
Головні тези:
- Росія розглядає можливість конфіскації заморожених іноземних активів у відповідь на санкції щодо російських активів.
- Законопроєкт передбачає конфіскацію іноземної власності відповідно до аналогічних дій інших держав проти російських активів.
- Позови за новим законом будуть вирішуватися в арбітражному суді держорганами, що може створити труднощі для іноземних інвесторів.
Іноземні активи опинилися під загрозою у Росії
У РФ урядова комісія з законопроєктної діяльності схвалила законопроєкт, який визначає порядок конфіскації іноземної власності у відповідь на аналогічні дії інших держав із російськими активами.
Тепер цю пропозицію мають обговорити в Державній думі Росії.
Законопроєкт розроблено в розвиток підписаного нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним у травні 2024 року указу про американську власність і цінні папери, які Росія може визначити як компенсацію за будь-які втрати, понесені внаслідок арешту заморожених російських активів у США.
За словами джерел, новий закон поширюватиметься на всі держави, які ввели санкції проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.
За словами джерела, під удар можуть потрапити рахунки типу С, які призначені для угод з купівлі та продажу нерезидентом іноземної валюти за валюту.
Це може обернутися неприємностями для іноземних інвесторів, включно з приватними особами та великими американськими інвестиційними фондами, чиї кошти на мільярди доларів виявилися замкнені на цих рахунках.
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