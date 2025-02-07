Россия цинично планирует конфискацию замороженных иностранных активов

Российская Федерация намерена принять закон, позволяющий ей конфисковать замороженные активы иностранных компаний. Такой шаг Москва рассматривает в ответ на действия Запада по 300 млрд долл российских активов.
Главные тезисы
- Российская Федерация планирует принять закон о конфискации замороженных иностранных активов в ответ на санкции Запада.
- Законопроект предусматривает конфискацию иностранной собственности по аналогии с действиями других государств против российских активов.
- Иностранные инвесторы могут столкнуться с трудностями из-за возможных конфискаций и угрозы потери активов в России.
Иностранные активы оказались под угрозой в России
В РФ правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, определяющий порядок конфискации иностранной собственности в ответ на аналогичные действия других государств с российскими активами.
Теперь это предложение обсудят в Государственной думе России.
Законопроект разработан в развитие подписанного нелегитимным президентом России Владимиром Путиным в мае 2024 года указа об американской собственности и ценных бумагах, которые Россия может определить как компенсацию за любые потери, понесенные в результате ареста замороженных российских активов в США.
По словам источников, новый закон будет распространяться на все государства, введшие санкции против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
По словам источника, под удар могут попасть счета типа С, предназначенные для сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за валюту.
Это может обернуться неприятностями для иностранных инвесторов, включая частных лиц и крупных американских инвестиционных фондов, чьи средства на миллиарды долларов оказались заперты на этих счетах.
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