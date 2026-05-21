Росія цинічно похизувалася своїми ядерними боєприпасами на території Білорусі
Джерело:  online.ua

Росія офіційно доставила ядерні боєприпаси у польові пункти зберігання ракетної бригади на території Білорусі у межах ядерних навчань.

Міноборони РФ оголосило про "відпрацювання" одержання спецбоєприпасів для ракетного комплексу "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв та прихованого висування у "призначений позиційний район" для підготовки до проведення ракетних пусків.

Росія почала ядерні навчання за участю РВСН, Тихоокеанського та Північного флотів. Вони проводяться з 19-21 травня.

До маневрів залучено понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів, а також 64 тисячі військових.

На навчаннях також відпрацюють питання підготовки та застосування ядерної зброї в Білорусі.

У Кремлі заявили, що мета маневрів — перевірка готовності військ та "стримування противника".

Україна назвала розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання "двох диктатур" безпрецедентним викликом для глобальної безпеки.

