Росія цинічно похизувалася своїми ядерними боєприпасами на території Білорусі

Росія офіційно доставила ядерні боєприпаси у польові пункти зберігання ракетної бригади на території Білорусі у межах ядерних навчань.
Головні тези:
- Росія доставила ядерні боєприпаси в польові пункти зберігання ракетної бригади на території Білорусі в рамках ядерних навчань.
- Мета маневрів - перевірка готовності військ та стримування потенційного противника, але це створює серйозні загрози для глобальної безпеки.
Росія доставила ядерні боєприпаси до Білорусі
Міноборони РФ оголосило про "відпрацювання" одержання спецбоєприпасів для ракетного комплексу "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв та прихованого висування у "призначений позиційний район" для підготовки до проведення ракетних пусків.
Росія почала ядерні навчання за участю РВСН, Тихоокеанського та Північного флотів. Вони проводяться з 19-21 травня.
До маневрів залучено понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів, а також 64 тисячі військових.
У Кремлі заявили, що мета маневрів — перевірка готовності військ та "стримування противника".
Україна назвала розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання "двох диктатур" безпрецедентним викликом для глобальної безпеки.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-