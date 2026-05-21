Россия цинично похвасталась своими ядерными боеприпасами на территории Беларуси
Россия цинично похвасталась своими ядерными боеприпасами на территории Беларуси

Россия официально доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений.

  • Россия цинично похвасталась доставкой ядерных боеприпасов в Беларусь в рамках учений, повышая напряженность в регионе.
  • Учения направлены на проверку готовности войск и сдерживание потенциального противника, но вызывают серьезные опасения для мировой безопасности.

Россия доставила ядерные боеприпасы в Беларусь

Минобороны РФ объявило о "отработке" получения спецбоеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжение ими ракет-носителей и скрытого выдвижения в "назначенный позиционный район" для подготовки к проведению ракетных пусков.

Россия начала ядерные учения с участием РВСН, Тихоокеанского и Северного флотов. Они проходят с 19-21 мая.

К маневрам привлечены более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных кораблей и 13 подводных лодок, а также 64 тысячи военных.

На учениях отработают вопросы подготовки и применения ядерного оружия в Беларуси.

В Кремле заявили, что цель маневров — проверка готовности войск и "сдерживание противника".

Украина назвала размещение тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения "двух диктатур" беспрецедентным вызовом для глобальной безопасности.

