1 січня так званий “губернатор” ТОТ Херсонщини Володимир Сальдо заявив про нібито масовану атаку дронів по мирних жителях Хорлів. Цю тему синхронно підхопила російська пропаганда, яка брехливо називає ЗСУ “нащадками гестапівців” та “повністю розлюдненими”. Проте за повідомленнями місцевих жителів, в окупованих Хорлах живуть майже суто військові РФ.

Російські пропагандисти “розкручують” “трагедію у Хорлах”: що відомо

Росія брехливо звинувачує Україну у “цілеспрямованому ударі безпілотниками за місцем, де мирні жителі зустрічали Новий рік”.

Три БПЛА атакували кафе та готель на узбережжі Чорного моря в Хорлах. Щонайменше 24 особи загинули, серед них одна дитина. Понад 50 людей постраждали. Поширити

Проте всім відомо, що у готелях на узбережжі окупованих населених пунктів Херсонщини проживають виключно російські загарбники, які неодноразово ставали законними цілями для атак ЗСУ.

Удар дрона-розвідника був нанесений майже під бій курантів, кажуть деякі пропагандисти. Інші, навпаки, впевнені, що це сталося під час промови президента України Володимира Зеленського.

Одіозний Сальдо порівняв новорічний удар по Хорлах із одеським Будинком Профспілок, тему якого так полюбляють російські пропагандисти.

Багато хто згорів живцем. Загинула дитина. Це злочин за своєю суттю — один ряд з одеським Будинком профспілок. Поширити

Марія Захарова накинулася на українців через атаку по Хорлах, стверджуючи, що “атака Києва по мирних мешканцях Херсонської області показує звірячий почерк та розлюднення у геометричній прогресії”.

У загибелі мирних жителів у Херсонській області винні всі ті, хто спонсорує терористичних виродків в Україні, - цинічно зазначила вона.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що росіяни продовжують розкручувати «Трагедію у Хорлах».