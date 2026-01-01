Россия цинично обвиняет Украину в "кровавой провокации" в Хорлах на ВОТ Херсонщины
Россия цинично обвиняет Украину в "кровавой провокации" в Хорлах на ВОТ Херсонщины

Хорлы
Источник:  online.ua

1 января так называемый "губернатор" ТОТ Херсонщины Владимир Сальдо заявил о якобы массированной атаке дронов по мирным жителям Хорлов. Эту тему синхронно подхватила российская пропаганда, которая лживо называет ВСУ "потомками гестаповцев" и "полностью обезображенными". Однако, по сообщениям местных жителей, в оккупированных Хорлах живут почти чисто военные РФ.

Главные тезисы

  • Россия цинично обвиняет Украину в кровавой провокации в Хорлах на Черном море.
  • Атака дронов в Хорлах привела к гибели и ранениям многих людей, но местные жители утверждают, что в оккупированных территориях проживают исключительно российские военные.
  • Российская пропаганда использует трагедию в Хорлах для дискредитации Украины и обвинения ее в целенаправленных ударах по мирным жителям.

Российские пропагандисты "раскручивают" "трагедию в Хорлах": что известно

Россия лживо обвиняет Украину в "целенаправленном ударе беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год".

Три БПЛА атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. По меньшей мере, 24 человека погибли, среди них один ребенок. Более 50 человек пострадали.

Однако всем известно, что в гостиницах на побережье оккупированных населенных пунктов Херсона проживают исключительно российские захватчики, которые неоднократно становились законными целями для атак ВСУ.

Удар дрона разведчика был нанесен почти под бой курантов, говорят некоторые пропагандисты. Другие, напротив, уверены, что это произошло во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Одиозный Сальдо сравнил новогодний удар по Хорлам с одесским Домом Профсоюзов, тему которого так любят российские пропагандисты.

Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов.

Мария Захарова набросилась на украинцев из-за атаки по Хорлам, утверждая, что "атака Киева по мирным жителям Херсонской области показывает зверский почерк и размышление в геометрической прогрессии".

В гибели мирных жителей в Херсонской области виновны все спонсируемые террористическими уродами в Украине, — цинично отметила она.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что россияне продолжают раскручивать трагедию в Хорлах.

Однако ни одной фамилии погибшего нет, с учетом того, что в селе проживало 100 человек до оккупации. Однажды остается за кадром охоты на гражданских каждый день в Херсоне.

