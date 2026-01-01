1 января так называемый "губернатор" ТОТ Херсонщины Владимир Сальдо заявил о якобы массированной атаке дронов по мирным жителям Хорлов. Эту тему синхронно подхватила российская пропаганда, которая лживо называет ВСУ "потомками гестаповцев" и "полностью обезображенными". Однако, по сообщениям местных жителей, в оккупированных Хорлах живут почти чисто военные РФ.

Российские пропагандисты "раскручивают" "трагедию в Хорлах": что известно

Россия лживо обвиняет Украину в "целенаправленном ударе беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год".

Три БПЛА атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. По меньшей мере, 24 человека погибли, среди них один ребенок. Более 50 человек пострадали. Поделиться

Однако всем известно, что в гостиницах на побережье оккупированных населенных пунктов Херсона проживают исключительно российские захватчики, которые неоднократно становились законными целями для атак ВСУ.

Удар дрона разведчика был нанесен почти под бой курантов, говорят некоторые пропагандисты. Другие, напротив, уверены, что это произошло во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Одиозный Сальдо сравнил новогодний удар по Хорлам с одесским Домом Профсоюзов, тему которого так любят российские пропагандисты.

Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов. Поделиться

Мария Захарова набросилась на украинцев из-за атаки по Хорлам, утверждая, что "атака Киева по мирным жителям Херсонской области показывает зверский почерк и размышление в геометрической прогрессии".

В гибели мирных жителей в Херсонской области виновны все спонсируемые террористическими уродами в Украине, — цинично отметила она.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что россияне продолжают раскручивать трагедию в Хорлах.