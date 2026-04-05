Росія дронами атакувала Одесу — є руйнування та постраждалі
Росія дронами атакувала Одесу — є руйнування та постраждалі

Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені житлові будинки в Хаджибейському районі Одеси. Кількість постаждалих зросла до трьох.

Головні тези:

  • Унаслідок ворожої атаки у Хаджибейському районі Одеси пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, четверо балконів зруйновані повністю.
  • Троє людей постраждали внаслідок нападу, їм забезпечена медична допомога. Двоє перебувають у лікарні, один отримує амбулаторне лікування.

Росія атакувала Одесу: троє поранених

Про це повідомивкерівник Одеської МВА Сергій Лисак.

Постраждало троє людей. Їм надана вся необхідна медична допомога. Двоє знаходяться у лікарні, один лікуватиметься амбулаторно.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Одеської МВА

Лисак зауважив, що станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю.

Наразі у будівлях є світло та вода, проте тимчасово відключено газопостачання.

Одеса після атаки РФ

З самої ночі на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Триває робота із закриття вікон. Розгорнуто мобільний пункт незламності, а представники районної адміністрації приймають заяви від мешканців на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою «єВідновлення.

