Россия дронами атаковала Одессу — есть разрушения и пострадавшие

В результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома в Хаджибейском районе Одессы. Количество пострадавших возросло до трех.
Главные тезисы
- Ночная вражеская атака дронами России повредила здания в Хаджибейском районе Одессы, приведя к серьезным разрушениям.
- Трое людей получили ранения в результате нападения, двое госпитализированы, один проходит амбулаторное лечение.
Россия атаковала Одессу: трое раненых
Об этом сообщил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.
Лисак отметил, что по состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью.
В здании есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение.
С ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Продолжается работа по закрытию окон. Развернут мобильный пункт несокрушимости, а представители районной администрации принимают заявления от жителей на получение компенсации из городского бюджета и по программе «Восстановление.
