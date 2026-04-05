Россия дронами атаковала Одессу — есть разрушения и пострадавшие

В результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома в Хаджибейском районе Одессы. Количество пострадавших возросло до трех.

Россия атаковала Одессу: трое раненых

Об этом сообщил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.

Пострадали три человека. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Двое находятся в больнице, один будет лечиться амбулаторно. Сергей Лысак Начальник Одесской МВА

Лисак отметил, что по состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью.

В здании есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение.

Одесса после атаки РФ

С ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Продолжается работа по закрытию окон. Развернут мобильный пункт несокрушимости, а представители районной администрации принимают заявления от жителей на получение компенсации из городского бюджета и по программе «Восстановление.