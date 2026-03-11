Росія дронами знищила райвідділок поліції у Шостці, понад 20 поранених — Клименко
Росія дронами знищила райвідділок поліції у Шостці, понад 20 поранених — Клименко

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, завдали удару дронами по райвідділку поліції в Шостці. Постраждали поліцейські.

Головні тези:

  • Російські окупанти вчинили атаку дронами по райвідділку поліції в Шостці, знищивши будівлю та поранивши понад 20 поліцейських.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив постійні удари окупантів по різних регіонах України, включаючи Нікополь, Семенівку та інші населені пункти.

Атака дронів по Шостці: постраждали понад 20 поліцейських

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив на зустрічі з журналістами.

За словами міністра, внаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників було поранено.

Клименко додав, що також окупанти постійно завдають ударів по Нікополю Дніпропетровської області.

Є інформація, що там росіяни також тренуються на базовій загальновійськовій підготовці запускати дрони. По мирному населенню. Окремо б'ють БПЛА, окремо — артилерія.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України

Також ворог атакує Семенівку Чернігівської області — найпівнічніший районний центр України. Ворог знищує все, що знаходиться в зоні 20 кілометрів від кордону. Однією з цілей росіян є адмінбудівлі, щоб органи влади не могли працювати стабільно.

За минулі вихідні втратили сім одиниць транспорту ДСНС під час повторних ударів, під час ліквідації. Вони інфраструктуру знищують, б'ють тим, хто приїжджає допомагати людям.

