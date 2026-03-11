Росія дронами знищила райвідділок поліції у Шостці, понад 20 поранених — Клименко

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, завдали удару дронами по райвідділку поліції в Шостці. Постраждали поліцейські.

Атака дронів по Шостці: постраждали понад 20 поліцейських

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив на зустрічі з журналістами.

За словами міністра, внаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників було поранено.

Клименко додав, що також окупанти постійно завдають ударів по Нікополю Дніпропетровської області.

Є інформація, що там росіяни також тренуються на базовій загальновійськовій підготовці запускати дрони. По мирному населенню. Окремо б'ють БПЛА, окремо — артилерія. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України

Також ворог атакує Семенівку Чернігівської області — найпівнічніший районний центр України. Ворог знищує все, що знаходиться в зоні 20 кілометрів від кордону. Однією з цілей росіян є адмінбудівлі, щоб органи влади не могли працювати стабільно.