Росія дронами знищила райвідділок поліції у Шостці, понад 20 поранених — Клименко

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, завдали удару дронами по райвідділку поліції в Шостці. Постраждали поліцейські.
Головні тези:
- Російські окупанти вчинили атаку дронами по райвідділку поліції в Шостці, знищивши будівлю та поранивши понад 20 поліцейських.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив постійні удари окупантів по різних регіонах України, включаючи Нікополь, Семенівку та інші населені пункти.
Атака дронів по Шостці: постраждали понад 20 поліцейських
Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив на зустрічі з журналістами.
За словами міністра, внаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників було поранено.
Клименко додав, що також окупанти постійно завдають ударів по Нікополю Дніпропетровської області.
Також ворог атакує Семенівку Чернігівської області — найпівнічніший районний центр України. Ворог знищує все, що знаходиться в зоні 20 кілометрів від кордону. Однією з цілей росіян є адмінбудівлі, щоб органи влади не могли працювати стабільно.
