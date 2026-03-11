Россия дронами уничтожила райотдел полиции в Шостке, более 20 раненых — Клименко

Российские оккупанты сегодня, 11 марта, нанесли удар дронами по райотделу полиции в Шостке. Пострадали полицейские.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали райотдел полиции в Шостке при помощи дронов, повреждено здание и пострадавших более 20 полицейских.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о постоянных ударам на разные регионы Украины, упоминая и другие населенные пункты, подвергшиеся нападениям.
Атака дронов по Шостке: пострадали более 20 полицейских
Об этом Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил на встрече с журналистами.
По словам министра, в результате российского удара здание райуправления полиции в Шостке было уничтожено. Более 22 сотрудников были ранены.
Клименко добавил, что также оккупанты постоянно наносят удары по Никополю Днепропетровской области.
Также враг атакует Семеновку Черниговской области — самый северный районный центр Украины. Враг уничтожает все, что находится в зоне 20 км от границы. Одной из целей россиян является админздания, чтобы органы власти не могли работать стабильно.
