Россия дронами уничтожила райотдел полиции в Шостке, более 20 раненых — Клименко

Российские оккупанты сегодня, 11 марта, нанесли удар дронами по райотделу полиции в Шостке. Пострадали полицейские.

Атака дронов по Шостке: пострадали более 20 полицейских

Об этом Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил на встрече с журналистами.

По словам министра, в результате российского удара здание райуправления полиции в Шостке было уничтожено. Более 22 сотрудников были ранены.

Клименко добавил, что также оккупанты постоянно наносят удары по Никополю Днепропетровской области.

Есть информация, что там россияне тоже тренируются на базовой общевойсковой подготовке запускать дроны. По мирному популяции. Отдельно бьют БПЛА, отдельно — артиллерия. Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

Также враг атакует Семеновку Черниговской области — самый северный районный центр Украины. Враг уничтожает все, что находится в зоне 20 км от границы. Одной из целей россиян является админздания, чтобы органы власти не могли работать стабильно.