Росія дроном атакувала ринок у Харкові — є постраждалі
Росія дроном атакувала ринок у Харкові — є постраждалі

Ігор Терехов
дрон
Війська РФ вдень 2 лютого ударили по Основ'янському району безпілотником.

Головні тези:

  • Російські війська вчинили напад на ринок у Харкові за допомогою безпілотника.
  • Є підтверджені відомості про постраждалих та руйнування на території ринку.
  • Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про атаку й кількість постраждалих.

Росія атакувала Харків: є поранені

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, ворог завдав удару бойовим дроном по Основʼянському району. Подробиці зʼясовуємо.

Невдовзі Терехов повідомив, що під ударом був ринок.

За уточненою інформацією, ворог завдав удару по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Міський голова Харкова

Станом на 14:40, стало відомо про одну постраждалу людину.

Згодом Терехов уточнив, що удар зафіксовано на території Слобідського району, а кількість постраждалих зросла до двох.

За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру — влучання по ринку у Слобідському районі. На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів.

Кількість постраждалих у Харкові продовжує зростати

