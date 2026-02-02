Росія дроном атакувала ринок у Харкові — є постраждалі

Війська РФ вдень 2 лютого ударили по Основ'янському району безпілотником.
Головні тези:
- Російські війська вчинили напад на ринок у Харкові за допомогою безпілотника.
- Є підтверджені відомості про постраждалих та руйнування на території ринку.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про атаку й кількість постраждалих.
Росія атакувала Харків: є поранені
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Невдовзі Терехов повідомив, що під ударом був ринок.
Станом на 14:40, стало відомо про одну постраждалу людину.
Згодом Терехов уточнив, що удар зафіксовано на території Слобідського району, а кількість постраждалих зросла до двох.
За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру — влучання по ринку у Слобідському районі. На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів.
