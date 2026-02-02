Росія дроном атакувала ринок у Харкові — є постраждалі

Росія атакувала Харків: є поранені

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, ворог завдав удару бойовим дроном по Основʼянському району. Подробиці зʼясовуємо. Поширити

Невдовзі Терехов повідомив, що під ударом був ринок.

За уточненою інформацією, ворог завдав удару по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Ігор Терехов Міський голова Харкова

Станом на 14:40, стало відомо про одну постраждалу людину.

Згодом Терехов уточнив, що удар зафіксовано на території Слобідського району, а кількість постраждалих зросла до двох.