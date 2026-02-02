Россия дроном атаковала рынок в Харькове — есть пострадавшие

Войска РФ днем 2 февраля ударили по Основянскому району беспилотником.
Главные тезисы
- Российские войска использовали беспилотник для нападения на рынок в Харькове.
- Городской голова подтвердил информацию о пострадавших и разрушениях.
- Количество пострадавших увеличилось до двух человек, также есть разрушения торговых павильонов.
Россия атаковала Харьков: есть раненые
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Вскоре Терехов сообщил, что под ударом находился рынок.
По состоянию на 14:40 стало известно об одном пострадавшем человеке.
Впоследствии Терехов уточнил, что удар зафиксирован на территории Слободского района, а количество пострадавших увеличилось до двух.
По уточненной информации нашего Ситуационного центра попадание по рынку в Слободском районе. На данный момент известно о двух пострадавших. Также изуродовано несколько торговых павильонов.
