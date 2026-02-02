Россия дроном атаковала рынок в Харькове — есть пострадавшие
Россия дроном атаковала рынок в Харькове — есть пострадавшие

Игорь Терехов
Молния
Войска РФ днем 2 февраля ударили по Основянскому району беспилотником.

Главные тезисы

  • Российские войска использовали беспилотник для нападения на рынок в Харькове.
  • Городской голова подтвердил информацию о пострадавших и разрушениях.
  • Количество пострадавших увеличилось до двух человек, также есть разрушения торговых павильонов.

Россия атаковала Харьков: есть раненые

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Предварительно, враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району. Подробности выясняем.

Вскоре Терехов сообщил, что под ударом находился рынок.

По уточненной информации, враг нанес удар по одному из харьковских рынков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Городской голова Харькова

По состоянию на 14:40 стало известно об одном пострадавшем человеке.

Впоследствии Терехов уточнил, что удар зафиксирован на территории Слободского района, а количество пострадавших увеличилось до двух.

По уточненной информации нашего Ситуационного центра попадание по рынку в Слободском районе. На данный момент известно о двух пострадавших. Также изуродовано несколько торговых павильонов.

