Россия дроном атаковала рынок в Харькове — есть пострадавшие

Россия атаковала Харьков: есть раненые

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Предварительно, враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району. Подробности выясняем. Поделиться

Вскоре Терехов сообщил, что под ударом находился рынок.

По уточненной информации, враг нанес удар по одному из харьковских рынков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Игорь Терехов Городской голова Харькова

По состоянию на 14:40 стало известно об одном пострадавшем человеке.

Впоследствии Терехов уточнил, что удар зафиксирован на территории Слободского района, а количество пострадавших увеличилось до двух.