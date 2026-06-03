Росія двічі ударила по Краматорську — троє людей загинули
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія двічі ударила по Краматорську — троє людей загинули

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ

Увечері 3 червня російські війська завдали два удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули й четверо зазнали поранень.

Головні тези:

  • Російські війська знову атакували Краматорськ, що призвело до загибелі трьох людей та поранення чотирьох.
  • Наразі триває пошуково-рятувальна операція в місті. Подальша інформація про цю трагедію встановлюється.

Росія атакувала Краматорськ: 3 загиблих

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні ввечері місто зазнало двох ударів. Росіяни знову поцілили у житлову забудову.

Він повідомив про трьох загиблих і чотирьох поранених.

За словами Філашкіна, наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Точна кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюються.

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