Росія двічі ударила по Краматорську — троє людей загинули

Увечері 3 червня російські війська завдали два удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули й четверо зазнали поранень.
Головні тези:
- Російські війська знову атакували Краматорськ, що призвело до загибелі трьох людей та поранення чотирьох.
- Наразі триває пошуково-рятувальна операція в місті. Подальша інформація про цю трагедію встановлюється.
Росія атакувала Краматорськ: 3 загиблих
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Сьогодні ввечері місто зазнало двох ударів. Росіяни знову поцілили у житлову забудову.
Він повідомив про трьох загиблих і чотирьох поранених.
Точна кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюються.
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