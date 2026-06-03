Россия дважды ударила по Краматорску — три человека погибли
Категория
Украина
Дата публикации

Россия дважды ударила по Краматорску — три человека погибли

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
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Вечером 3 июня российские войска нанесли два удара по Краматорску Донецкой области, в результате чего три человека погибли и четверо получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска ударили по Краматорску дважды в один день, результатом стали три погибших и четыре раненых.
  • Начальник Донецкой ОВД сообщил о двух ударам России на город, приводящих к разрушениям жилой застройки.

Россия атаковала Краматорск: 3 погибших

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Сегодня вечером город получил два удара. Россияне снова попали в жилую застройку.

Он сообщил о трех погибших и четырех раненых.

По словам Филашкина, сейчас идет поисково-спасательная операция.

Точное количество жертв и объем нанесенного ущерба устанавливаются.

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