Росія фактично веде гібридну війну проти Європи — ексканцлер Австрії Шюссель

Агресія Росії проти України є частиною її ширшої гібридної війни проти всього Заходу, передусім проти самої Європи.
Ми вперше усвідомили, що РФ веде гібридну війну проти Європи — Шюссель
Про це заявив колишній федеральний канцлер Австрії, ексголова Австрійської народної партії Вольфганг Шюссель під час виступу на 29-му Європейському форумі у Дипломатичній академії Відня.
Колишній канцлер підкреслив, що напад Росії на Україну — лише частина масштабнішої стратегії Росії, спрямованої на підрив демократичних інститутів Заходу. Він застеріг, що Москва активно використовує кібератаки, шпигунство та дезінформаційні кампанії та вплив на вибори для ослаблення європейських держав. Однак, "не всі дійсно усвідомлюють, що відбувається".
Шюссель також звернув увагу, що дезінформаційні кампанії Кремля активно впливають на вибори та суспільну думку в країнах ЄС, зокрема у Словаччині, Чехії, Болгарії, Польщі та Молдові, а Європа, за його словами, досі практично нічого не робить для протидії цим загрозам:
А ми, з європейського боку, абсолютно наївні. Європа нічого не робить. Ми намагаємося збиратися і зустрічатися.
Колишній канцлер Австрії наголосив, що Росія намагається розколоти суспільства Європи, використовуючи будь-яку кризу:
На думку Шюсселя, Європа зараз переживає момент пробудження, однак тепер важливо не лише збільшувати оборонні бюджети, а й змінювати мислення.
Це сигнал пробудження для всіх нас. Але справа не лише у військових витратах. Це питання лідерства, менталітету і готовності говорити правду. Якщо ми не змінимо спосіб мислення — ми програємо.
Шюссель, який раніше входив до складу ради директорів російського "Лукойла" та вийшов з неї на початку березня 2024 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, також заявив, що помилявся щодо Путіна.
Путін. Я знав його, зустрічався кілька разів. У мене було враження — це досить раціональний тип особистості. Думає двічі, перш ніж діяти. А потім він почав війну проти України. Вже четвертий рік. Понад мільйон молодих російських чоловіків убито чи покалічено. І заради чого? Заради якихось квадратних кілометрів — для країни з найбільшою у світі територією. Заради кількох квадратних кілометрів землі, населених пунктів. Землі, непридатної для життя на наступні 50 чи 100 років. Це — божевілля.
