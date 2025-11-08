Росія фактично веде гібридну війну проти Європи — ексканцлер Австрії Шюссель

Агресія Росії проти України є частиною її ширшої гібридної війни проти всього Заходу, передусім проти самої Європи.

Ми вперше усвідомили, що РФ веде гібридну війну проти Європи — Шюссель

Про це заявив колишній федеральний канцлер Австрії, ексголова Австрійської народної партії Вольфганг Шюссель під час виступу на 29-му Європейському форумі у Дипломатичній академії Відня.

Ми вперше по-справжньому усвідомили, що йдеться не лише про Україну. Те, що робить Росія, — це фактично гібридна війна проти Заходу, передусім проти Європи. Америка, можливо, занадто велика й занадто далеко, але саме Європа під загрозою. І коли ми захищаємо Україну — морально, фінансово, зброєю, — ми виконуємо свій обов’язок, бо на кону стоїть наша власна безпека. Вольфганг Шюссель Австрійський політик

Колишній канцлер підкреслив, що напад Росії на Україну — лише частина масштабнішої стратегії Росії, спрямованої на підрив демократичних інститутів Заходу. Він застеріг, що Москва активно використовує кібератаки, шпигунство та дезінформаційні кампанії та вплив на вибори для ослаблення європейських держав. Однак, "не всі дійсно усвідомлюють, що відбувається".

Я 12 років був членом важливої наглядової ради великої енергетичної компанії. Два роки тому я пішов, а минулого року на нашу компанію було 40 тис кібератак, і сотні з них були справді дуже небезпечними. Тисячі тролів, професійних хакерів з Росії, а іноді й Китаю, атакували все: відключали лікарні, Бундестаг Німеччини, МЗС Австрії, агентства, урядові установи, бюро тощо. І так далі, і так далі. Поширити

Шюссель також звернув увагу, що дезінформаційні кампанії Кремля активно впливають на вибори та суспільну думку в країнах ЄС, зокрема у Словаччині, Чехії, Болгарії, Польщі та Молдові, а Європа, за його словами, досі практично нічого не робить для протидії цим загрозам:

А ми, з європейського боку, абсолютно наївні. Європа нічого не робить. Ми намагаємося збиратися і зустрічатися.

Колишній канцлер Австрії наголосив, що Росія намагається розколоти суспільства Європи, використовуючи будь-яку кризу:

Щоразу, коли виникають проблеми, які можуть розділити наші суспільства (чи то у Франції, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Словаччині, де завгодно) — COVID, міграція, війна в Газі чи в Україні, будь що — скрізь де можна використати цей розкол, щоб послабити Захід та наші суспільства — росіяни там, як і інші впливові актори. Ми не маємо бути наївними. Поширити

На думку Шюсселя, Європа зараз переживає момент пробудження, однак тепер важливо не лише збільшувати оборонні бюджети, а й змінювати мислення.

Це сигнал пробудження для всіх нас. Але справа не лише у військових витратах. Це питання лідерства, менталітету і готовності говорити правду. Якщо ми не змінимо спосіб мислення — ми програємо.

Шюссель, який раніше входив до складу ради директорів російського "Лукойла" та вийшов з неї на початку березня 2024 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, також заявив, що помилявся щодо Путіна.