Россия фактически ведет гибридную войну против Европы — экс-канцлер Австрии Шюссель

Агрессия России против Украины является частью ее более широкой гибридной войны против всего Запада, прежде всего против самой Европы.
Главные тезисы
- Россия фактически ведет гибридную войну против Европы, используя кибератаки, шпионаж и дезинформационные кампании.
- Нападение на Украину часть более широкой стратегии России, направленной на ослабление демократических институтов Запада.
- По мнению Шюсселя, Европа до сих пор наивна по отношению к угрозам со стороны России и должна принимать более активные меры.
Мы впервые осознали, что РФ ведет гибридную войну против Европы — Шюссель
Об этом заявил бывший федеральный канцлер Австрии, экс-председатель Австрийской народной партии Вольфганг Шюссель, выступая на 29-м Европейском форуме в Дипломатической академии Вены.
Бывший канцлер подчеркнул, что нападение России на Украину лишь часть более масштабной стратегии России, направленной на подрыв демократических институтов Запада. Он предостерег, что Москва активно использует кибератаки, шпионаж и дезинформационные кампании и влияние на выборы для ослабления европейских государств. Однако "не все действительно осознают, что происходит".
Шюссель также обратил внимание, что дезинформационные кампании Кремля активно влияют на выборы и общественное мнение в странах ЕС, в частности, в Словакии, Чехии, Болгарии, Польше и Молдове, а Европа, по его словам, до сих пор практически ничего не делает для противодействия этим угрозам:
А мы с европейской стороны абсолютно наивны. Европа ничего не делает. Мы стараемся собираться и встречаться.
Бывший канцлер Австрии подчеркнул, что Россия пытается расколоть общество Европы, используя любой кризис:
По мнению Шюсселя, Европа сейчас переживает момент пробуждения, однако теперь важно не только увеличивать оборонные бюджеты, но изменять мышление.
Это сигнал пробуждения для всех нас. Но дело не только в военных расходах. Это вопрос лидерства, менталитета и готовности говорить правду. Если мы не изменим образ мышления, мы проигрываем.
Шюссель, ранее входивший в состав совета директоров российского "Лукойла" и вышедший из него в начале марта 2024 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, также заявил, что ошибался в отношении Путина.
Путин. Я знал его, встречался несколько раз. У меня было впечатление — это достаточно рациональный тип личности. Думает дважды, прежде чем действовать. А потом он начал войну против Украины. Уже четвёртый год. Более миллиона молодых русских мужчин убиты или искалечены. И ради чего? Ради каких-то квадратных километров — для страны с самой большой в мире территорией. Ради нескольких квадратных км земли, населенных пунктов. Земли, непригодной для жизни на следующие 50 или 100 лет. Это безумие.
