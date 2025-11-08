Россия фактически ведет гибридную войну против Европы — экс-канцлер Австрии Шюссель

Агрессия России против Украины является частью ее более широкой гибридной войны против всего Запада, прежде всего против самой Европы.

Мы впервые осознали, что РФ ведет гибридную войну против Европы — Шюссель

Об этом заявил бывший федеральный канцлер Австрии, экс-председатель Австрийской народной партии Вольфганг Шюссель, выступая на 29-м Европейском форуме в Дипломатической академии Вены.

Мы впервые по-настоящему осознали, что речь идет не только об Украине. То, что делает Россия, это фактически гибридная война против Запада, прежде всего против Европы. Америка может быть слишком велика и слишком далеко, но именно Европа под угрозой. И когда мы защищаем Украину — морально, финансово, оружием, мы выполняем свой долг, потому что на кону стоит наша собственная безопасность. Вольфганг Шюссель Австрийский политик

Бывший канцлер подчеркнул, что нападение России на Украину лишь часть более масштабной стратегии России, направленной на подрыв демократических институтов Запада. Он предостерег, что Москва активно использует кибератаки, шпионаж и дезинформационные кампании и влияние на выборы для ослабления европейских государств. Однако "не все действительно осознают, что происходит".

Я 12 лет был членом важного наблюдательного совета крупной энергетической компании. Два года назад я ушел, а в прошлом году на нашу компанию было 40 тыс. кибератак, и сотни из них были действительно очень опасны. Тысячи троллей, профессиональных хакеров из России, а иногда и Китая, атаковали все: отключали больницы, Бундестаг Германии, МИД Австрии, агентства, правительственные учреждения, бюро и т.д. И так далее, и так далее. Поделиться

Шюссель также обратил внимание, что дезинформационные кампании Кремля активно влияют на выборы и общественное мнение в странах ЕС, в частности, в Словакии, Чехии, Болгарии, Польше и Молдове, а Европа, по его словам, до сих пор практически ничего не делает для противодействия этим угрозам:

А мы с европейской стороны абсолютно наивны. Европа ничего не делает. Мы стараемся собираться и встречаться.

Бывший канцлер Австрии подчеркнул, что Россия пытается расколоть общество Европы, используя любой кризис:

Каждый раз, когда возникают проблемы, которые могут разделить наши общества (будь то во Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Словакии, где угодно) — COVID, миграция, война в Газе или в Украине, во что бы то ни стало можно использовать этот раскол, чтобы ослабить Запад и наши общества — русские там, как и другие. Мы не должны быть наивными. Поделиться

По мнению Шюсселя, Европа сейчас переживает момент пробуждения, однако теперь важно не только увеличивать оборонные бюджеты, но изменять мышление.

Это сигнал пробуждения для всех нас. Но дело не только в военных расходах. Это вопрос лидерства, менталитета и готовности говорить правду. Если мы не изменим образ мышления, мы проигрываем.

Шюссель, ранее входивший в состав совета директоров российского "Лукойла" и вышедший из него в начале марта 2024 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, также заявил, что ошибался в отношении Путина.