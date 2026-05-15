Росія готує нові ракетно-дронові удари по "центрах прийняття рішень" в Україні — Зеленський

Фахівці Головного управління розвідки здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Йдеться про майже два десятки політичних центрів, військові пункти.
Головні тези:
- Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема, по «центрах ухвалення рішень», попереджає Президент Зеленський.
- Фахівці ГУР МО отримали документи, що свідчать про підготовку агресора до атак на понад 20 об’єктів в Україні.
РФ готує нові удари по Україні
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з керівниками Генштабу ЗСУ, ГУР МО, СЗРУ та СБУ.
Зеленський зауважив, що українська сторона взяла до відома цю інформацію.
Глава держави наголосив, що українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація.
Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну.
Окрім цього, Президент повідомив, що під час наради йшлося про визначення із цілями для подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл.
