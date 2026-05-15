Росія готує нові ракетно-дронові удари по "центрах прийняття рішень" в Україні — Зеленський

Фахівці Головного управління розвідки здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Йдеться про майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з керівниками Генштабу ЗСУ, ГУР МО, СЗРУ та СБУ.

Фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по «центрах ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що українська сторона взяла до відома цю інформацію.

Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу.

Глава держави наголосив, що українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація.

Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну.

Окрім цього, Президент повідомив, що під час наради йшлося про визначення із цілями для подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл.