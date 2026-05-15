Россия готовит новые ракетно-дроновые удары по "центрам принятия решений" в Украине — Зеленский

Специалисты Главного управления разведки получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине. Речь идет о почти двух десятках политических центров, военных пунктах.
Главные тезисы
- Россия готовит новые ракетно-дроновые удары по Украине, как предупредил Президент Зеленский.
- Украина готова отпору и защите своей независимости от угроз со стороны РФ.
- Зеленский заявил о дальнейших санкциях против России за преступления против Украины и украинцев.
РФ готовит новые удары по Украине
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителями Генштаба ВСУ, ГУР МО, СЗРУ и СБУ.
Зеленский отметил, что украинская сторона приняла к сведению эту информацию.
Глава государства подчеркнул, что украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация.
Народ невозможно победить. России нужно кончать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину.
Кроме того, Президент сообщил, что во время совещания говорилось об определении с целями для дальнейших дальнобойных санкций против России за эту войну и удары против наших городов и сел.
