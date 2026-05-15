Россия готовит новые ракетно-дроновые удары по "центрам принятия решений" в Украине — Зеленский

Специалисты Главного управления разведки получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине. Речь идет о почти двух десятках политических центров, военных пунктах.

Главные тезисы

  • Россия готовит новые ракетно-дроновые удары по Украине, как предупредил Президент Зеленский.
  • Украина готова отпору и защите своей независимости от угроз со стороны РФ.
  • Зеленский заявил о дальнейших санкциях против России за преступления против Украины и украинцев.

РФ готовит новые удары по Украине

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителями Генштаба ВСУ, ГУР МО, СЗРУ и СБУ.

Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по «центрам принятия решений». Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что украинская сторона приняла к сведению эту информацию.

Но стоит отметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, обеспечивающее его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа бороться за свою независимость и собственное самостоятельное государство.

Глава государства подчеркнул, что украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация.

Народ невозможно победить. России нужно кончать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину.

Кроме того, Президент сообщил, что во время совещания говорилось об определении с целями для дальнейших дальнобойных санкций против России за эту войну и удары против наших городов и сел.

Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, уносящих жизнь наших людей. Мы совершенно справедливо отвечаем по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев. Благодарен нашим воинам за приверженность защите украинских интересов и всем привлеченным украинским структурам — за развитие действительно сильной системы наших дальнобойных санкций.

