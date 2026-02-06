Росія лише імітує проведення мирних переговорів щодо України — Каллас

Росія лише вдає, що веде переговори, у той час, коли Україна вже готова їх вести по суті.
Головні тези:
- Росія в імперському інтересі продовжує атакувати Україну, вдаючи проведення мирних переговорів, а не дотримуючись їх умов.
- Європейський Союз готує новий пакет санкцій для тиску на Росію як реакцію на продовження конфлікту в Україні та агресивні дії РФ.
- Стратегічна мета санкцій — впливати на економічну сферу Росії, зменшуючи її здатність фінансувати війну в Україні.
Каллас заявила, що Росія вдає проведення мирних переговорів
Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
Каллас вважає, що Україна готова до тимчасового припинення вогню, але Росія продовжує свої атаки, наполягає на максималістських мирних умовах, хоча Україна була готова до поступок.
Також Каллас зазначила, що хоча зберігати єдність у ЄС з 27 державами-членами складно, новий пакет санкцій для тиску на Росію готується повним ходом.
Вона також акцентувала на важливості санкцій проти російського тіньового флоту і зазначила, що війна закінчиться, коли у агресора закінчаться гроші.
