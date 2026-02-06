Росія лише імітує проведення мирних переговорів щодо України — Каллас

Росія лише вдає, що веде переговори, у той час, коли Україна вже готова їх вести по суті.

Каллас заявила, що Росія вдає проведення мирних переговорів

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Каллас вважає, що Україна готова до тимчасового припинення вогню, але Росія продовжує свої атаки, наполягає на максималістських мирних умовах, хоча Україна була готова до поступок.

Росія продовжує атакувати Україну день і ніч, тому очевидно, що вони не хочуть миру. Я вважаю, що Росія лише вдає, що веде переговори. Вони не відправляють на ці переговори людей, які мають повноваження ухвалювати рішення. Кая Каллас Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки

Також Каллас зазначила, що хоча зберігати єдність у ЄС з 27 державами-членами складно, новий пакет санкцій для тиску на Росію готується повним ходом.

Двадцятий за рахунком пакет планується завершити до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Поширити

Вона також акцентувала на важливості санкцій проти російського тіньового флоту і зазначила, що війна закінчиться, коли у агресора закінчаться гроші.