Глава дипломатії ЄС Кая Каллас звинуватила Росію в прагненні зірвати мирний процес поширенням заяв про нібито українську атаку на резиденцію Володимира Путіна у Новгородській області.

Головні тези:

  • Росія звинувачує Україну в атаках та спробах зриву мирного процесу в Україні.
  • Кая Каллас підкреслює, що звинувачення Росії є навмисною спробою відволікання уваги від реальних подій.

Каллас написала про це 31 грудня в соцмережі Х.

Очільниця дипломатії Євросоюзу наголосила, що ніхто не повинен вірити безпідставним звинуваченням агресора, який з початку війни без розбору завдає ударів по інфраструктурі та цивільному населенню України.

Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала удару по ключових урядових об'єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес у напрямку миру, якого досягли Україна та її західні партнери.

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня заявив, що історія про "атаку на резиденцію" є фейком РФ, який демонструє небажання Росії зробити необхідні кроки для завершення війни.

У МЗС України вважають російські заяви про нібито українську атаку на одну з резиденцій Путіна спробою знайти причину для відмови від мирних зусиль.

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у зриві мирних переговорів щодо України після того, як РФ виступила зі звинуваченнями.

