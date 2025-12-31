Росія прагне зірвати реальний прогрес у напрямку миру — Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас звинуватила Росію в прагненні зірвати мирний процес поширенням заяв про нібито українську атаку на резиденцію Володимира Путіна у Новгородській області.
Головні тези:
- Росія звинувачує Україну в атаках та спробах зриву мирного процесу в Україні.
- Кая Каллас підкреслює, що звинувачення Росії є навмисною спробою відволікання уваги від реальних подій.
Каллас звинуватила Росію у зриві мирного процесу
Каллас написала про це 31 грудня в соцмережі Х.
Очільниця дипломатії Євросоюзу наголосила, що ніхто не повинен вірити безпідставним звинуваченням агресора, який з початку війни без розбору завдає ударів по інфраструктурі та цивільному населенню України.
Президент України Володимир Зеленський 30 грудня заявив, що історія про "атаку на резиденцію" є фейком РФ, який демонструє небажання Росії зробити необхідні кроки для завершення війни.
У МЗС України вважають російські заяви про нібито українську атаку на одну з резиденцій Путіна спробою знайти причину для відмови від мирних зусиль.
Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у зриві мирних переговорів щодо України після того, як РФ виступила зі звинуваченнями.
