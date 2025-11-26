Росія не готується до припинення вогню в Україні — Каллас

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін може спробувати використати переговори для досягнення своїх цілей, оскільки на полі бою значних успіхів у РФ немає.

Імітують переговори: Каллас про дії РФ для закінчення війни проти України

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Каллас підкреслила, що будь-яка мирна угода має включати поступки з боку Росії. За її словами, необхідно зробити так, щоб РФ ніколи не напала.

За її словами, зараз "важливо продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на Росію". При цьому всі країни ЄС вітають зусилля США, які спрямовані на завершення війни.

Каллас зазначила, що важливо, як саме закінчиться війна РФ проти України. Першим кроком до миру має стати беззастережне припинення вогню, але немає ознак, що Росія готова до такого кроку.

Росія не згортає свою військову машину, а нарощує її. Нам все ще потрібно перейти від ситуації, коли Росія вдає, що веде переговори, до ситуації, коли Росії доведеться дійсно вести переговори. Ми рухаємося в цьому напрямку. Кая Каллас Глава дипломатії ЄС

Також вона нагадала про значний вплив санкцій на російську економіку і про невдачі Росії на полі бою.

Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому спробує домогтися їх на переговорах.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас висловила занепокоєння, що в оприлюдненому засобами масової інформації першому проєкті "мирного плану" для України не містилося жодної поступки чи зобов'язання з боку держави-агресора Росії.

У тому проєкті, який ми бачили, — а він, звичайно, не є остаточним, — ми не побачили жодної поступки чи зобов'язання з російського боку. Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов'язана робити Росія.

Дипломатка додала, що можна було б почати з виконання Росією зобов'язань щодо міжнародних угод, які вона взяла на себе раніше.

Принаймні, є щонайменше 20 таких міжнародних угод, де вони погодилися ні на кого не нападати. Ми могли б почати з цього. Важливо зберігати фокус на тому, хто здійснює агресію.

Вона констатувала, що у опублікованій у ЗМІ чернетці "мирного плану" були зібрані "ті пункти, які вигідні Росії".