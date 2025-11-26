Росія не готується до припинення вогню в Україні — Каллас

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін може спробувати використати переговори для досягнення своїх цілей, оскільки на полі бою значних успіхів у РФ немає.
Головні тези:
- Політика РФ відображає недостатню готовність до припинення війни в Україні, за словами Каллас.
- Росія не демонструє готовності до поступок на переговорах та продовжує нарощувати свою військову присутність.
Імітують переговори: Каллас про дії РФ для закінчення війни проти України
Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
За її словами, зараз "важливо продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на Росію". При цьому всі країни ЄС вітають зусилля США, які спрямовані на завершення війни.
Каллас зазначила, що важливо, як саме закінчиться війна РФ проти України. Першим кроком до миру має стати беззастережне припинення вогню, але немає ознак, що Росія готова до такого кроку.
Також вона нагадала про значний вплив санкцій на російську економіку і про невдачі Росії на полі бою.
Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас висловила занепокоєння, що в оприлюдненому засобами масової інформації першому проєкті "мирного плану" для України не містилося жодної поступки чи зобов'язання з боку держави-агресора Росії.
У тому проєкті, який ми бачили, — а він, звичайно, не є остаточним, — ми не побачили жодної поступки чи зобов'язання з російського боку. Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов'язана робити Росія.
Дипломатка додала, що можна було б почати з виконання Росією зобов'язань щодо міжнародних угод, які вона взяла на себе раніше.
Вона констатувала, що у опублікованій у ЗМІ чернетці "мирного плану" були зібрані "ті пункти, які вигідні Росії".
Отже, звичайно, якщо вони вигідні Росії, то зрозуміло, що це також походить з того боку, — зробила висновок Кая Каллас.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-