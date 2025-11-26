Нелегитимный президент РФ Владимир Путин может попытаться использовать переговоры для достижения своих целей, поскольку на поле боя значительных успехов у РФ нет.
Главные тезисы
- Нелегитимный президент РФ Владимир Путин может использовать переговоры для достижения своих целей из-за отсутствия значительных успехов на поле боя.
- ЕС выражает обеспокоенность недостаточной готовности России к прекращению войны в Украине и недостатком уступок со стороны России на переговорах.
- Необходимо продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию для достижения мира в регионе.
Имитируют переговоры: Каллас о действиях РФ насчет окончания войны против Украины
Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас.
По ее словам, сейчас "важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию". При этом все страны ЕС приветствуют усилия США, направленные на завершение войны.
Каллас отметила, что важно, как закончится война РФ против Украины. Первым шагом к миру должно стать безоговорочное прекращение огня, но нет признаков того, что Россия готова к такому шагу.
Также она напомнила о значительном влиянии санкций на российскую экономику и о неудачах России в поле боя.
Высокая представительница ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас выразила обеспокоенность, что в обнародованном средствами массовой информации первом проекте "мирного плана" для Украины не содержалось никакой уступки или обязательства со стороны государства-агрессора России.
В том проекте, который мы видели, а он, конечно, не является окончательным, мы не увидели никакой уступки или обязательства с российской стороны. Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы должны увидеть, что именно должна делать Россия.
Дипломатка добавила, что можно было бы начать с выполнения Россией обязательств по международным соглашениям, которые она взяла на себя раньше.
Она констатировала, что в опубликованном в СМИ черновике "мирного плана" были собраны "те пункты, которые выгодны России".
Итак, конечно, если они выгодны России, то понятно, что это тоже происходит с той стороны, — заключила Кая Каллас.
