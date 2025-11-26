Россия не готовится к прекращению огня в Украине — Каллас
Россия не готовится к прекращению огня в Украине — Каллас

Каллас
Читати українською
Источник:  The Guardian

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин может попытаться использовать переговоры для достижения своих целей, поскольку на поле боя значительных успехов у РФ нет.

Главные тезисы

  • Нелегитимный президент РФ Владимир Путин может использовать переговоры для достижения своих целей из-за отсутствия значительных успехов на поле боя.
  • ЕС выражает обеспокоенность недостаточной готовности России к прекращению войны в Украине и недостатком уступок со стороны России на переговорах.
  • Необходимо продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию для достижения мира в регионе.

Имитируют переговоры: Каллас о действиях РФ насчет окончания войны против Украины

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас.

Каллас подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны России. По ее словам, необходимо сделать так, чтобы Россия никогда не напала.

По ее словам, сейчас "важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию". При этом все страны ЕС приветствуют усилия США, направленные на завершение войны.

Каллас отметила, что важно, как закончится война РФ против Украины. Первым шагом к миру должно стать безоговорочное прекращение огня, но нет признаков того, что Россия готова к такому шагу.

Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает ее. Нам все еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда России придется действительно вести переговоры. Мы двигаемся в этом направлении.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС

Также она напомнила о значительном влиянии санкций на российскую экономику и о неудачах России в поле боя.

Путин не может добиться своих целей на поле боя, поэтому попытается добиться их на переговорах.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас выразила обеспокоенность, что в обнародованном средствами массовой информации первом проекте "мирного плана" для Украины не содержалось никакой уступки или обязательства со стороны государства-агрессора России.

В том проекте, который мы видели, а он, конечно, не является окончательным, мы не увидели никакой уступки или обязательства с российской стороны. Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы должны увидеть, что именно должна делать Россия.

Дипломатка добавила, что можно было бы начать с выполнения Россией обязательств по международным соглашениям, которые она взяла на себя раньше.

По крайней мере, есть по меньшей мере 20 таких международных соглашений, где они согласились ни на кого не нападать. Мы могли бы начать с этого. Важно сохранять фокус на том, кто совершает агрессию.

Она констатировала, что в опубликованном в СМИ черновике "мирного плана" были собраны "те пункты, которые выгодны России".

Итак, конечно, если они выгодны России, то понятно, что это тоже происходит с той стороны, — заключила Кая Каллас.

Каллас

