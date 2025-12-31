Россия стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира — Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила Россию в стремлении сорвать мирный процесс распространением заявлений о якобы украинской атаке на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
Главные тезисы
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила Россию в стремлении сорвать мирный процесс и отвлечении внимания от реальных событий.
- Обвинения России в якобы украинской атаке на резиденцию Путина представляются как намеренное отвлечение от реальности.
Каллас обвинила Россию в срыве мирного процесса
Каллас написала об этом 31 декабря в соцсети Х.
Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что никто не должен верить безосновательным обвинениям агрессора, который с начала войны без разбора наносит удары по инфраструктуре и гражданскому населению Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря заявил, что история об "атаке на резиденцию" является фейком РФ, демонстрирующим нежелание России предпринять необходимые шаги для завершения войны.
В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.
Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями.
