Россия стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира — Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила Россию в стремлении сорвать мирный процесс распространением заявлений о якобы украинской атаке на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Каллас обвинила Россию в срыве мирного процесса

Каллас написала об этом 31 декабря в соцсети Х.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что никто не должен верить безосновательным обвинениям агрессора, который с начала войны без разбора наносит удары по инфраструктуре и гражданскому населению Украины.

Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удар по ключевым правительственным объектам в России, является намеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира, которого достигли Украина и ее западные партнеры. Кая Каллас Глава дипломатии Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря заявил, что история об "атаке на резиденцию" является фейком РФ, демонстрирующим нежелание России предпринять необходимые шаги для завершения войны.

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями.