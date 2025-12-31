Россия стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира — Каллас
Категория
Политика
Дата публикации

Россия стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира — Каллас

Каллас
Read in English
Читати українською

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила Россию в стремлении сорвать мирный процесс распространением заявлений о якобы украинской атаке на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Главные тезисы

  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила Россию в стремлении сорвать мирный процесс и отвлечении внимания от реальных событий.
  • Обвинения России в якобы украинской атаке на резиденцию Путина представляются как намеренное отвлечение от реальности.

Каллас обвинила Россию в срыве мирного процесса

Каллас написала об этом 31 декабря в соцсети Х.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что никто не должен верить безосновательным обвинениям агрессора, который с начала войны без разбора наносит удары по инфраструктуре и гражданскому населению Украины.

Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удар по ключевым правительственным объектам в России, является намеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира, которого достигли Украина и ее западные партнеры.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава дипломатии Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря заявил, что история об "атаке на резиденцию" является фейком РФ, демонстрирующим нежелание России предпринять необходимые шаги для завершения войны.

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС начал работу над новым пакетом санкций против РФ
The Diplomatic Service of the EU
Каллас
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия не готовится к прекращению огня в Украине — Каллас
Каллас
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лавров угрожает Украине ответом из-за атаки дронов на резиденцию Путина
Лавров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?