Россия только имитирует проведение мирных переговоров насчет Украины — Каллас

Россия только делает вид, что ведет переговоры, в то время, когда Украина уже готова их вести по существу.

Каллас заявила, что Россия имитирует проведение мирных переговоров

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас считает, что Украина готова к временному прекращению огня, но Россия продолжает свои атаки, настаивает на максималистских мирных условиях, хотя Украина была готова к уступкам.

Россия продолжает атаковать Украину день и ночь, потому очевидно, что они не хотят мира. Я считаю, что Россия только делает вид, что ведет переговоры. Они не отправляют на эти переговоры людей, у которых есть полномочия принимать решения. Кая Каллас Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Также Каллас отметила, что, хотя сохранять единство в ЕС с 27 государствами-членами сложно, новый пакет санкций для давления на Россию готовится полным ходом.

Двадцатый по счету пакет планируется завершить к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Она также акцентировала важность санкций против российского теневого флота и отметила, что война закончится, когда у агрессора закончатся деньги.