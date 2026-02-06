Россия только имитирует проведение мирных переговоров насчет Украины — Каллас
Россия только имитирует проведение мирных переговоров насчет Украины — Каллас

Каллас
Источник:  Yle

Россия только делает вид, что ведет переговоры, в то время, когда Украина уже готова их вести по существу.

Главные тезисы

  • Россия прибегает к имитации мирных переговоров по Украине, продолжая свои атаки на страну.
  • Евросоюз готовит новый пакет санкций для давления на Россию и влияния на экономическую сферу, чтобы ослабить финансирование войны в Украине.
  • Каллас подчеркнула, что Россия не идет на уступки в переговорах, продолжая настаивать на максималистских условиях, в то время как Украина готова к временному прекращению боевых действий.

Каллас заявила, что Россия имитирует проведение мирных переговоров

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас считает, что Украина готова к временному прекращению огня, но Россия продолжает свои атаки, настаивает на максималистских мирных условиях, хотя Украина была готова к уступкам.

Россия продолжает атаковать Украину день и ночь, потому очевидно, что они не хотят мира. Я считаю, что Россия только делает вид, что ведет переговоры. Они не отправляют на эти переговоры людей, у которых есть полномочия принимать решения.

Кая Каллас

Кая Каллас

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Также Каллас отметила, что, хотя сохранять единство в ЕС с 27 государствами-членами сложно, новый пакет санкций для давления на Россию готовится полным ходом.

Двадцатый по счету пакет планируется завершить к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Она также акцентировала важность санкций против российского теневого флота и отметила, что война закончится, когда у агрессора закончатся деньги.

Россия не готовится к прекращению огня в Украине — Каллас
Каллас
Россия стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира — Каллас
Каллас
Каллас предупредила, что переговоры по Украине свернули не туда
Каллас не понимает, почему к болезненным уступкам склоняют только Украину

