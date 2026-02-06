Россия только имитирует проведение мирных переговоров насчет Украины — Каллас

Россия только делает вид, что ведет переговоры, в то время, когда Украина уже готова их вести по существу.
Главные тезисы
- Россия прибегает к имитации мирных переговоров по Украине, продолжая свои атаки на страну.
- Евросоюз готовит новый пакет санкций для давления на Россию и влияния на экономическую сферу, чтобы ослабить финансирование войны в Украине.
- Каллас подчеркнула, что Россия не идет на уступки в переговорах, продолжая настаивать на максималистских условиях, в то время как Украина готова к временному прекращению боевых действий.
Каллас заявила, что Россия имитирует проведение мирных переговоров
Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Каллас считает, что Украина готова к временному прекращению огня, но Россия продолжает свои атаки, настаивает на максималистских мирных условиях, хотя Украина была готова к уступкам.
Также Каллас отметила, что, хотя сохранять единство в ЕС с 27 государствами-членами сложно, новый пакет санкций для давления на Россию готовится полным ходом.
Она также акцентировала важность санкций против российского теневого флота и отметила, что война закончится, когда у агрессора закончатся деньги.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-