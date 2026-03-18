Росія масовано атакує інфраструктуру України ракетами 5-6 разів на місяць — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця здійснює щонайменше 5-6 масованих ударів по інфраструктурі України; при цьому РФ використовує все більше балістики.
Головні тези:
- Росія здійснює щонайменше 5-6 масованих ударів по інфраструктурі України щомісяця.
- Росія використовує все більше балістики під час атак на Україну, включаючи десятки балістичних ракет на місяць.
Росія збільшила кількість масованих ракетних ударів по Україні — Зеленський
Про це глава держави повідомив під час спільного з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом спілкування з медіа у Мадриді.
Зеленський зазначив, що Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж раніше.
І це десятки тільки балістичних ракет на місяць, ще - значна кількість крилатих ракет і більш руйнівні дрони. Тому посилення протиповітряної оборони, забезпечення систем ППО ракетами — це потреба.
Зеленський впевнений, що потреба в ракетах є постійною. Він зауважив, що за результатами попередніх зустрічей Іспанія значно підтримала захист українського неба.
Президент також поінформував, що сьогодні Україна та Іспанія уклали нові оборонні угоди. Також продовжується взаємодія сторін у гуманітарній, дипломатичній та економічній сферах.
