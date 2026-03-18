Росія масовано атакує інфраструктуру України ракетами 5-6 разів на місяць — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця здійснює щонайменше 5-6 масованих ударів по інфраструктурі України; при цьому РФ використовує все більше балістики.

Росія збільшила кількість масованих ракетних ударів по Україні — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спільного з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом спілкування з медіа у Мадриді.

Ми приділили сьогодні значну увагу з прем'єр-міністром саме захисту неба, тому, яка була складна зима в Україні. Війна Росії проти України триває і продовжується так само жорстко, як і раніше. Фактично щонайменше п'ять-шість разів на місяць росіяни завдають масованих ударів по нашій інфраструктурі. Дрони і ракети прилітають кожного дня. Б'ють по енергетиці, по українських містах. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж раніше.

І це десятки тільки балістичних ракет на місяць, ще - значна кількість крилатих ракет і більш руйнівні дрони. Тому посилення протиповітряної оборони, забезпечення систем ППО ракетами — це потреба.

Зеленський впевнений, що потреба в ракетах є постійною. Він зауважив, що за результатами попередніх зустрічей Іспанія значно підтримала захист українського неба.

Глава Української держави нагадав, що він почав свій візит з іспанського оборонного підприємства, й наголосив, що триває співпраця з іспанськими компаніями заради технологічного розвитку сил оборони обох країн. За його словами, Україна готова допомагати своїм досвідом, здобутим під час війни. Оборонна промисловість Іспанії, за словами Зеленського, має змогу постачати необхідні Україні снаряди, радари, техніку.

Президент також поінформував, що сьогодні Україна та Іспанія уклали нові оборонні угоди. Також продовжується взаємодія сторін у гуманітарній, дипломатичній та економічній сферах.