Россия массированно атакует инфраструктуру Украины ракетами 5-6 раз в месяц — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ежемесячно совершает не менее 5-6 массированных ударов по инфраструктуре Украины; при этом РФ использует все больше баллистики.

Главные тезисы

  • Россия массированно атакует инфраструктуру Украины ракетами 5-6 раз в месяц, заявил президент Зеленский.
  • Увеличение числа баллистических ракет и дронов в атаках России на Украину вызывает обеспокоенность.

Россия увеличила количество массированных ракетных ударов по Украине — Зеленский

Об этом глава государства сообщил во время совместного с премьер-министром Испании Педро Санчесом общения с медиа в Мадриде.

Мы уделили сегодня большое внимание с премьер-министром именно защиты неба, потому какая была сложная зима в Украине. Война России против Украины продолжается и продолжается столь же жестко, как и раньше. Фактически не менее пяти-шести раз в месяц россияне наносят массированные удары по нашей инфраструктуре. Дроны и ракеты прилетают каждый день. Бьют по энергетике, по украинским городам.

Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что Россия позволяет себе использовать больше баллистики, чем раньше.

И это десятки только баллистических ракет в месяц, еще — значительное количество крылатых ракет и более разрушительные дроны. Поэтому усиление противовоздушной обороны, обеспечение систем ПВО ракетами — это необходимость.

Зеленский уверен, что потребность в ракетах постоянна. Он отметил, что по результатам предыдущих встреч Испания поддержала защиту украинского неба.

Глава Украинского государства напомнил, что он начал свой визит с испанского оборонного предприятия, и подчеркнул, что идет сотрудничество с испанскими компаниями ради технологического развития сил обороны обеих стран. По его словам, Украина готова помогать своим опытом, полученным во время войны. Оборонная промышленность Испании, по словам Зеленского, имеет возможность поставлять необходимые Украине снаряды, радары, технику.

Президент также проинформировал, что сегодня Украина и Испания заключили новые оборонные соглашения. Также продолжается взаимодействие сторон в гуманитарной, дипломатической и экономической областях.

