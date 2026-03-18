Россия массированно атакует инфраструктуру Украины ракетами 5-6 раз в месяц — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ежемесячно совершает не менее 5-6 массированных ударов по инфраструктуре Украины; при этом РФ использует все больше баллистики.
Главные тезисы
- Россия массированно атакует инфраструктуру Украины ракетами 5-6 раз в месяц, заявил президент Зеленский.
- Увеличение числа баллистических ракет и дронов в атаках России на Украину вызывает обеспокоенность.
Россия увеличила количество массированных ракетных ударов по Украине — Зеленский
Об этом глава государства сообщил во время совместного с премьер-министром Испании Педро Санчесом общения с медиа в Мадриде.
Зеленский отметил, что Россия позволяет себе использовать больше баллистики, чем раньше.
И это десятки только баллистических ракет в месяц, еще — значительное количество крылатых ракет и более разрушительные дроны. Поэтому усиление противовоздушной обороны, обеспечение систем ПВО ракетами — это необходимость.
Зеленский уверен, что потребность в ракетах постоянна. Он отметил, что по результатам предыдущих встреч Испания поддержала защиту украинского неба.
Президент также проинформировал, что сегодня Украина и Испания заключили новые оборонные соглашения. Также продолжается взаимодействие сторон в гуманитарной, дипломатической и экономической областях.
