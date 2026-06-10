Росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини — шестеро постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини — шестеро постраждалих

Сумська ОВА
Сумщина

Шестеро цивільних постраждали сьогодні внаслідок ворожих атак на Сумщині. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Головні тези:

  • Росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру на Сумщині, що спричинило постраждалих серед жителів різних громад.
  • Шестеро цивільних були госпіталізовані, але за попередніми даними ніхто не перебуває у важкому стані.

Росія атакувала Сумщину: 6 постраждалих

У першій половині дня росіяни атакував цивільну інфраструктуру та житловий сектор Сумщини.

Чотирьох жінок та двох чоловіків госпіталізували. Це мешканці Сумської, Білопільської та Ворожбянської громад.

Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Попередньо, серед постраждалих немає людей у важкому стані.

Усі наслідки та стан людей уточнюються.

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