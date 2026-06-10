Россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины — шесть пострадавших

Шесть гражданских пострадали сегодня в результате вражеских атак на Сумщине. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Главные тезисы
- Россия массированно атакует гражданскую инфраструктуру на Сумщине, что привело к пострадавшим среди жителей разных общин.
- В результате атаки шести гражданских госпитализированы, однако по предварительным данным никто не находится в тяжелом состоянии.
Россия атаковала Сумщину: 6 пострадавших
В первой половине дня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру и жилищный сектор Сумщины.
Четырех женщин и двое мужчин были госпитализированы. Это жители Сумской, Белопольской и Ворожбянской общин.
Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Все последствия и состояние людей уточняются.
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