Россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины — шесть пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины — шесть пострадавших

Сумская ОВА
Сумщина
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Шесть гражданских пострадали сегодня в результате вражеских атак на Сумщине. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Главные тезисы

  • Россия массированно атакует гражданскую инфраструктуру на Сумщине, что привело к пострадавшим среди жителей разных общин.
  • В результате атаки шести гражданских госпитализированы, однако по предварительным данным никто не находится в тяжелом состоянии.

Россия атаковала Сумщину: 6 пострадавших

В первой половине дня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру и жилищный сектор Сумщины.

Четырех женщин и двое мужчин были госпитализированы. Это жители Сумской, Белопольской и Ворожбянской общин.

Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно среди пострадавших нет людей в тяжелом состоянии.

Все последствия и состояние людей уточняются.

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