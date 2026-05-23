Удар РФ по траурной процессии в Сумах — количество раненых возросло

В результате сегодняшнего вражеского удара по похоронной процессии на Сумщине в больницу доставлены 15 травмированных человек.
- В результате вражеского удара по траурной процессии в Сумах пострадали 15 человек.
- Один человек скончался от полученных тяжелых ранений, еще один находится в реанимации.
Число раненых из траурной процессии в Сумах возросло
Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.
Всем предоставлена квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара.
К сожалению, из-за полученных тяжелых ранений один человек скончался.
Двое травмированных госпитализированы. 11 человек находятся на амбулаторном лечении.
