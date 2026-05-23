Удар РФ по траурній процесії у Сумах — кількість поранених зросла

Унаслідок сьогоднішнього ворожого удару по похоронній процесії на Сумщині до лікарні доставлено 15 травмованих осіб.
Головні тези:
- У результаті ворожого удару по траурній процесії на Сумщині було поранено 15 людей.
- Один з постраждалих помер через отримані тяжкі поранення, ще один знаходиться в реанімації.
Кількість поранених з траурної процесії у Сумах зросла
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Усім надана кваліфікована медична допомога в умовах стаціонару.
На жаль, через отримані тяжкі поранення один чоловік помер.
Двоє травмованих ушпиталені. 11 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні.
