Удар РФ по траурній процесії у Сумах — кількість поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по траурній процесії у Сумах — кількість поранених зросла

Сумська ОВА
Суми
Read in English

Унаслідок сьогоднішнього ворожого удару по похоронній процесії на Сумщині до лікарні доставлено 15 травмованих осіб.

Головні тези:

  • У результаті ворожого удару по траурній процесії на Сумщині було поранено 15 людей.
  • Один з постраждалих помер через отримані тяжкі поранення, ще один знаходиться в реанімації.

Кількість поранених з траурної процесії у Сумах зросла

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Усім надана кваліфікована медична допомога в умовах стаціонару.

На жаль, через отримані тяжкі поранення один чоловік помер.

Ще один перебуває в реанімаційному відділенні.

Двоє травмованих ушпиталені. 11 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на дитячий садок у Сумах — загинула охоронниця
Сумська ОВА
Атака Росії на Суми 6 травня - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів дитсадка у Сумах
Сумська обласна прокуратура
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масовано атакувала Суми — є постраждалі
Сумська ОВА
Суми

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?