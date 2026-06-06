Россия начала атаковать дронами дорогу между Харьковом и Сумами — "Флэш"
Категория
Украина
Дата публикации

Россия начала атаковать дронами дорогу между Харьковом и Сумами — "Флэш"

дрон
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Источник:  online.ua

Россияне, начиная с июня 2026 года, начали совершать атаки по дороге, соединяющей Харьков и Сумы. В связи с этим водителям нужно быть внимательными.

Главные тезисы

  • Российские силы начали атаковать дорогу между Харьковом и Сумами, нанося ущерб логистике и транспортным средствам.
  • РФ выбирает участок у границы, в районе Богодухова, для захвата контроля над трассой и уничтожения автотранспорта.

РФ пытается перерезать логистику на трассе между Харьковом и Сумами

Об этом сообщает советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами.

Он уточнил, что для этого РФ избрала участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе — на расстоянии 20 километров.

Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат глупо, надо думать, что делать.

Несколько дней назад стало известно, что россияне атаковали дроном место, где дорожники ремонтировали автодорогу в Одесской области. В результате попадания было уничтожено 10 единиц специальной дорожной техники.

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