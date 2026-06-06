Росія почала атакувати дронами дорогу між Харковом і Сумами — "Флеш"

Росіяни починаючи з червня 2026 року почали здійснювати атаки по дорозі, яка з'єднує Харків та Суми. У зв'язку з тим водіям треба бути уважними.
Головні тези:
- Російські сили проводять атаки на дорогу між Харковом і Сумами з червня 2026 року.
- Намагаючись перерізати логістику, РФ обирає ділянку біля кордону, що призводить до знищення транспортних засобів.
РФ намагається перерізати логістику на трасі між Харковом і Сумами
Про це повідомляє радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Він уточнив, що для цього РФ обрала ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону — на відстані 20 кілометрів.
Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити.
Кілька днів тому стало відомо, що росіяни атакували дроном місце, де дорожники ремонтували автодорогу на Одещині. В результаті влучання було знищено 10 одиниць спеціальної дорожньої техніки.
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