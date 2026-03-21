Росія масовано атакувала Дніпропетровщину дронами — є загиблі та поранені

Російська армія атакувала Дніпропетровщину протягом 21 березня. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, пʼятеро дістали поранень.
Головні тези:
- Масована атака російської армії на Дніпропетровщину дронами стала причиною загибелі двох людей та поранення пʼятеро.
- РФ осуществляла понад 30 атак безпілотниками на райцентри та громади області, завдаючи шкоду інфраструктурі та мешканням.
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: є жертви
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Зазначається, що впродовж дня росіяни понад 30 разів атакували два райони області безпілотниками.
У Синельниківському районі під ударом були Миколаївська і Васильківська громади. Горіли авто, понівечена оселя. Внаслідок російських ударів загинули двоє чоловіків.
