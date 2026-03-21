Росія масовано атакувала Дніпропетровщину дронами — є загиблі та поранені
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російська армія атакувала Дніпропетровщину протягом 21 березня. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, пʼятеро дістали поранень.

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: є жертви

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Зазначається, що впродовж дня росіяни понад 30 разів атакували два райони області безпілотниками.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, магазини. Поранені п'ятеро людей. 55-річна жінка госпіталізована у важкому стані. У лікарні й хлопці 7 та 18 років і 45-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 46-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі під ударом були Миколаївська і Васильківська громади. Горіли авто, понівечена оселя. Внаслідок російських ударів загинули двоє чоловіків.

