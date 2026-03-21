Россия массированно атаковала Днепропетровщину дронами — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Никополь
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российская армия атаковала Днепропетровщину 21 марта. В результате обстрелов два человека погибли, пятеро получили ранения.

Главные тезисы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. Отмечается, что в течение дня россияне более 30 раз атаковали два района области беспилотниками.

В Никопольщине страдали райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, магазины. Ранены пять человек. 55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице и ребята 7 и 18 лет и 45-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. 46-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе под ударом были Николаевская и Васильковская общины. Горели авто, изуродованный дом. В результате российских ударов погибли двое мужчин.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?