Россия массированно атаковала Днепропетровщину дронами — есть погибшие и раненые

РФ атаковала Днепропетровщину дронами: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. Отмечается, что в течение дня россияне более 30 раз атаковали два района области беспилотниками.

В Никопольщине страдали райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, магазины. Ранены пять человек. 55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице и ребята 7 и 18 лет и 45-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. 46-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе под ударом были Николаевская и Васильковская общины. Горели авто, изуродованный дом. В результате российских ударов погибли двое мужчин.