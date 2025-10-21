Росія масовано атакувала дронами Новгород-Сіверський — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала дронами Новгород-Сіверський — є загиблі

В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
Атака РФ на Новгород-Сіверський - що відомо

21 жовтня російські загарбники здійснили масовану атаку на Новгород-Сіверський, що в Чернігівській області. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 4 цивільних.

Головні тези:

  • Станом на 17:00 відомо про 7 постраждалих мирних мешканців.
  • У місті також виявлено багато руйнувань.

Атака РФ на Новгород-Сіверський — що відомо

Про наслідки нових ударів повідомив глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, йдеться про масовану атаку ворога на Новгород-Сіверський.

Росіяни вдарили «шахедами» — близько 20 прильотів. Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні — двоє чоловік і двоє жінок. Мої співчуття родинам.

В'ячеслав Чаус

В'ячеслав Чаус

Глава Чернігівської ОДА

Фото: chernigivskaODA

Згідно з останніми даними, відомо про сімох потерпілих — йдеться про тих, хто вже звернувся за медичною допомогою.

Серед них — дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості, — повідомив Чаус.

Фото: chernigivskaODA

Окрім того, наголошується, що у місті вже виявлено багато руйнувань.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав єдиний спосіб всадити Путіна за стіл переговорів
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рада підтримала виділення ще 325 млрд грн на оборону України
Що відомо про рішення Ради
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримала новий козир у війні проти РФ — ворог панікує
Дрони-приманки - чому вони настільки важливі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?