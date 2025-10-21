Росія масовано атакувала дронами Новгород-Сіверський — є загиблі

21 жовтня російські загарбники здійснили масовану атаку на Новгород-Сіверський, що в Чернігівській області. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 4 цивільних.

Атака РФ на Новгород-Сіверський — що відомо

Про наслідки нових ударів повідомив глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, йдеться про масовану атаку ворога на Новгород-Сіверський.

Росіяни вдарили «шахедами» — близько 20 прильотів. Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні — двоє чоловік і двоє жінок. Мої співчуття родинам. В'ячеслав Чаус Глава Чернігівської ОДА

Фото: chernigivskaODA

Згідно з останніми даними, відомо про сімох потерпілих — йдеться про тих, хто вже звернувся за медичною допомогою.

Серед них — дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості, — повідомив Чаус.

Фото: chernigivskaODA

Окрім того, наголошується, що у місті вже виявлено багато руйнувань.