Росія масовано атакувала дронами Новгород-Сіверський — є загиблі

21 жовтня російські загарбники здійснили масовану атаку на Новгород-Сіверський, що в Чернігівській області. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 4 цивільних.
Головні тези:
- Станом на 17:00 відомо про 7 постраждалих мирних мешканців.
- У місті також виявлено багато руйнувань.
Атака РФ на Новгород-Сіверський — що відомо
Про наслідки нових ударів повідомив глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
За його словами, йдеться про масовану атаку ворога на Новгород-Сіверський.
Згідно з останніми даними, відомо про сімох потерпілих — йдеться про тих, хто вже звернувся за медичною допомогою.
Окрім того, наголошується, що у місті вже виявлено багато руйнувань.
