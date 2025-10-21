Россия массированно атаковала дронами Новгород-Северский — есть погибшие

21 октября российские захватчики совершили массированную атаку на Новгород-Северский, что в Черниговской области. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 4 гражданских.
Главные тезисы
- По состоянию на 17:00 известно о семи пострадавших мирных жителях.
- В городе также обнаружено много разрушений.
Атака РФ на Новгород-Северский — что известно
О последствиях новых ударов сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
По его словам, речь идет о массированной атаке врага на Новгород-Северский.
Согласно последним данным, известно о семи пострадавших — речь идет о тех, кто уже обратился за медицинской помощью.
Кроме того, указано, что в городе уже обнаружено множество разрушений.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-