Россия массированно атаковала дронами Новгород-Северский — есть погибшие
Россия массированно атаковала дронами Новгород-Северский — есть погибшие

Вячеслав Чаус / Черниговская ОВА
Атака РФ на Новгород-Северский – что известно
21 октября российские захватчики совершили массированную атаку на Новгород-Северский, что в Черниговской области. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 4 гражданских.

Главные тезисы

  • По состоянию на 17:00 известно о семи пострадавших мирных жителях.
  • В городе также обнаружено много разрушений.

Атака РФ на Новгород-Северский — что известно

О последствиях новых ударов сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его словам, речь идет о массированной атаке врага на Новгород-Северский.

Россияне ударили «шахедами» — около 20 прилетов. Уже известно о четырех погибших. Все гражданские — два человека и две женщины. Мои соболезнования семьям.

Вячеслав Чаус

Вячеслав Чаус

Глава Черниговской ОГА

Фото: chernigivskaODA

Согласно последним данным, известно о семи пострадавших — речь идет о тех, кто уже обратился за медицинской помощью.

Среди них ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, — сообщил Чаус.

Фото: chernigivskaODA

Кроме того, указано, что в городе уже обнаружено множество разрушений.

