Росія масовано атакувала дронами Одесу — є руйнування та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Read in English

Російські окупанти у ніч на 19 березня масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.

Головні тези:

  • Російські окупанти масовано атакували Одесу дронами, внаслідок чого були пошкоджені десятки будинків і гуртожиток університету.
  • У результаті ворожої атаки три райони міста отримали значні пошкодження, двоє людей постраждали та були госпіталізовані.

Одеса була під атакою дронів: які наслідки

Унаслідок ворожої атаки постраждали три райони: Приморський, Київський та Хаджибейський. У кожному з них пошкоджені будинки та є інші наслідки, заявив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

У Приморському районі зафіксовані пошкодження 12 житлових будинків. Двох постраждалих людей доставили у лікарню. Наразі комунальні служби розчищають прилеглі території та закривають віконні прорізи.

На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

У Київському районі через атаку РФ пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів. Загалом вибито 180 вікон.

Одеса після атаки дронів

У Хаджибейському районі зафіксовано часткове руйнування двоповерхового будинку.

Комунальники вже прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна. Триває процес складання актів обстеження за зверненнями мешканців.

Нічну атаку РФ прокоментував також глава ОВА Олег Кіпер. Він підтвердив пожежу, руйнування, інформацію про трьох постраждалих, а також повідомив детально про одне з влучань та сказав про атаку на комунальне підприємство і пошкоджені авто.

Один з "Шахедів" влучив у багатоповерхівку — частково зруйновано кілька квартир, фасад та скління будинку. Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів по Одесі — постраждали 6 людей
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Нова атака Росії на Одесу та область - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рятувальники виявили загиблого чоловіка під завалами в Одесі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Атака РФ на Одесу - відомо про першу жертву
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські загарбники вбили одну людину в Одесі та ще двох поранили на Київщині
ДСНС України
Росія знову атакувала Україну - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?