Росія масовано атакувала дронами Одесу — є руйнування та постраждалі

Російські окупанти у ніч на 19 березня масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.

Одеса була під атакою дронів: які наслідки

Унаслідок ворожої атаки постраждали три райони: Приморський, Київський та Хаджибейський. У кожному з них пошкоджені будинки та є інші наслідки, заявив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

У Приморському районі зафіксовані пошкодження 12 житлових будинків. Двох постраждалих людей доставили у лікарню. Наразі комунальні служби розчищають прилеглі території та закривають віконні прорізи.

На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

У Київському районі через атаку РФ пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів. Загалом вибито 180 вікон.

Одеса після атаки дронів

У Хаджибейському районі зафіксовано часткове руйнування двоповерхового будинку.

Комунальники вже прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна. Триває процес складання актів обстеження за зверненнями мешканців.

Нічну атаку РФ прокоментував також глава ОВА Олег Кіпер. Він підтвердив пожежу, руйнування, інформацію про трьох постраждалих, а також повідомив детально про одне з влучань та сказав про атаку на комунальне підприємство і пошкоджені авто.