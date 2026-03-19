Росія масовано атакувала дронами Одесу — є руйнування та постраждалі

Російські окупанти у ніч на 19 березня масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.
Головні тези:
- Російські окупанти масовано атакували Одесу дронами, внаслідок чого були пошкоджені десятки будинків і гуртожиток університету.
- У результаті ворожої атаки три райони міста отримали значні пошкодження, двоє людей постраждали та були госпіталізовані.
Одеса була під атакою дронів: які наслідки
Унаслідок ворожої атаки постраждали три райони: Приморський, Київський та Хаджибейський. У кожному з них пошкоджені будинки та є інші наслідки, заявив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
У Приморському районі зафіксовані пошкодження 12 житлових будинків. Двох постраждалих людей доставили у лікарню. Наразі комунальні служби розчищають прилеглі території та закривають віконні прорізи.
На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.
У Хаджибейському районі зафіксовано часткове руйнування двоповерхового будинку.
Нічну атаку РФ прокоментував також глава ОВА Олег Кіпер. Він підтвердив пожежу, руйнування, інформацію про трьох постраждалих, а також повідомив детально про одне з влучань та сказав про атаку на комунальне підприємство і пошкоджені авто.
Один з "Шахедів" влучив у багатоповерхівку — частково зруйновано кілька квартир, фасад та скління будинку. Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів.
