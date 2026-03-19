Россия массированно атаковала дронами Одессу — есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупанты в ночь на 19 марта массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.
Главные тезисы
- Российские оккупанты массированно атаковали Одессу дронами, повредив более десятка домов и общежитие университета.
- Три района города - Приморский, Киевский и Хаджибейский - получили серьезные повреждения и два человека были госпитализированы.
Одесса была под атакой дронов: какие последствия
В результате вражеской атаки пострадали три района: Приморский, Киевский и Хаджибейский. В каждом из них повреждены дома и другие последствия, заявил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
В Приморском районе зафиксированы повреждения 12 жилых домов. Двое пострадавших были доставлены в больницу. Коммунальные службы расчищают прилегающие территории и закрывают оконные проемы.
На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций по дальнейшим действиям и оформлению помощи.
В Хаджибейском районе зафиксировано частичное разрушение двухэтажного дома.
Ночную атаку РФ прокомментировал глава ОВА Олег Кипер. Он подтвердил пожар, разрушение, информацию о трех пострадавших, а также сообщил подробно об одном из попаданий и сказал об атаке на коммунальное предприятие и поврежденных авто.
Один из "Шахедов" попал в многоэтажку — частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-