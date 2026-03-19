Россия массированно атаковала дронами Одессу — есть разрушения и пострадавшие
Российские оккупанты в ночь на 19 марта массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты массированно атаковали Одессу дронами, повредив более десятка домов и общежитие университета.
  • Три района города - Приморский, Киевский и Хаджибейский - получили серьезные повреждения и два человека были госпитализированы.

Одесса была под атакой дронов: какие последствия

В результате вражеской атаки пострадали три района: Приморский, Киевский и Хаджибейский. В каждом из них повреждены дома и другие последствия, заявил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

В Приморском районе зафиксированы повреждения 12 жилых домов. Двое пострадавших были доставлены в больницу. Коммунальные службы расчищают прилегающие территории и закрывают оконные проемы.

На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций по дальнейшим действиям и оформлению помощи.

В Киевском районе из-за атаки РФ повреждения получила жилая 22-этажка и общежитие одного из университетов. Всего выбито 180 окон.

Одесса после атаки дронов

В Хаджибейском районе зафиксировано частичное разрушение двухэтажного дома.

Коммунальщики уже убрали придомовую территорию и закрыли поврежденные окна. Идет процесс составления актов обследования по обращениям жителей.

Ночную атаку РФ прокомментировал глава ОВА Олег Кипер. Он подтвердил пожар, разрушение, информацию о трех пострадавших, а также сообщил подробно об одном из попаданий и сказал об атаке на коммунальное предприятие и поврежденных авто.

Один из "Шахедов" попал в многоэтажку — частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств.

