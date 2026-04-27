Росія масовано атакувала дронами Одесу — понад 10 постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала дронами Одесу — понад 10 постраждалих

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Read in English

В Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки 27 квітня зросла до 11 людей.

Головні тези:

  • У ніч проти 27 квітня Росія масовано атакувала Одесу.
  • Станом на 9 ранку відомо про 11 поранених.

Росія атакувала Одесу: є поранені

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, станом на ранок внаслідок масованої нічної атаки по Одесі постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. Усім надається необхідна медична допомога.

У трьох районах міста пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади. У багатьох будівлях вибите скління.

Пошкоджень зазнала також припортова територія.

На місцях розгорнули оперативні штаби. Над ліквідацією наслідків працюють усі профільні та комунальні служби, зауважив Кіпер.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія била по Запоріжжю та Одесі — загинув чоловік, є руйнування
ДСНС України
Атака РФ на Запоріжжя та Одесу — які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2 людини загинули та 15 поранені внаслідок ударів Росії по Одесі
Атака Росії на Одесу - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла до 17 осіб
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?