Росія масовано атакувала дронами Одесу — понад 10 постраждалих

В Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки 27 квітня зросла до 11 людей.
Головні тези:
- У ніч проти 27 квітня Росія масовано атакувала Одесу.
- Станом на 9 ранку відомо про 11 поранених.
Росія атакувала Одесу: є поранені
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.
У трьох районах міста пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади. У багатьох будівлях вибите скління.
Пошкоджень зазнала також припортова територія.
На місцях розгорнули оперативні штаби. Над ліквідацією наслідків працюють усі профільні та комунальні служби, зауважив Кіпер.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-