Россия массированно атаковала дронами Одессу — более 10 пострадавших
В Одессе количество пострадавших в результате ночной российской атаки 27 апреля возросло до 11 человек.

Главные тезисы

  • В ночь на 27 апреля Россия массированно атаковала Одессу.
  • По состоянию на 9 утра известно об 11 раненых.

Россия атаковала Одессу: есть раненые

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

По его словам, по состоянию на утро в результате массированной ночной атаки по Одессе пострадали 11 человек, среди них двое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В трех районах города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры: гостиница, фуникулер, склады. Во многих постройках выбито остекление.

Повреждения получила также припортовая территория.

На местах развернули оперативные штабы. Над ликвидацией последствий работают все профильные и коммунальные службы, заметил Кипер.

