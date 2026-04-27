Россия массированно атаковала дронами Одессу — более 10 пострадавших

В Одессе количество пострадавших в результате ночной российской атаки 27 апреля возросло до 11 человек.
Главные тезисы
- В ночь на 27 апреля Россия массированно атаковала Одессу.
- По состоянию на 9 утра известно об 11 раненых.
Россия атаковала Одессу: есть раненые
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
В трех районах города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры: гостиница, фуникулер, склады. Во многих постройках выбито остекление.
Повреждения получила также припортовая территория.
На местах развернули оперативные штабы. Над ликвидацией последствий работают все профильные и коммунальные службы, заметил Кипер.
