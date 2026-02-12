Росія масовано атакувала Київ дронами і балістикою — є поранені

У Києві госпіталізували двох поранених внаслідок комбінованої російської атаки вночі 12 лютого людей.
Головні тези:
- Унаслідок комбінованої атаки Росії в Києві двоє людей були поранені та госпіталізовані.
- Російські дрони та балістичні ракети призвели до пошкоджень у Дніпровському та Дарницькому районах.
Росія била по Києву дронами і ракетами: які наслідки
За даними КМВА, зафіксовані три локації з наслідками та пошкодженнями у Дніпровському і Дарницькому районах.
У Дніпровському районі пошкоджені фасад 9-поверхового житлового будинку та припарковані у дворі автомобілі. За іншою адресою рештки повітряної цілі впали у двір будинку, без руйнувань.
У Дарницькому районі частково пошкоджений фасад 16-поверхового житлового будинку та вибиті скління вікон. Інформація про пошкодження приватного будинку виявилася хибною.
Як раніше повідомляв київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі, одного із постраждалих госпіталізували в тяжкому стані. Також ще 2600 будинків залишился без тепла через нічний російський удар.
За інформацією Нацполіції, цієї ночі російські війська прицільно били по лівому берегу столиці.
У Дарницькому районі в одній із квартир багатоповерхівки вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.
Слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Ліквідація наслідків повітряної атаки триває.
