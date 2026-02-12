Росія масовано атакувала Київ дронами і балістикою — є поранені
Україна
Росія масовано атакувала Київ дронами і балістикою — є поранені

Київ
У Києві госпіталізували двох поранених внаслідок комбінованої російської атаки вночі 12 лютого людей.

Головні тези:

  • Унаслідок комбінованої атаки Росії в Києві двоє людей були поранені та госпіталізовані.
  • Російські дрони та балістичні ракети призвели до пошкоджень у Дніпровському та Дарницькому районах.

Росія била по Києву дронами і ракетами: які наслідки

За даними КМВА, зафіксовані три локації з наслідками та пошкодженнями у Дніпровському і Дарницькому районах.

У Дніпровському районі пошкоджені фасад 9-поверхового житлового будинку та припарковані у дворі автомобілі. За іншою адресою рештки повітряної цілі впали у двір будинку, без руйнувань.

У Дарницькому районі частково пошкоджений фасад 16-поверхового житлового будинку та вибиті скління вікон. Інформація про пошкодження приватного будинку виявилася хибною.

Станом на 8:00 підтверджене поранення двох людей. У 20-річної дівчини різана рана кісті, у чоловіка віком 45 років — вибухова травма голови і кінцівок. Обох поранених госпіталізували.

Як раніше повідомляв київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі, одного із постраждалих госпіталізували в тяжкому стані. Також ще 2600 будинків залишился без тепла через нічний російський удар.

За інформацією Нацполіції, цієї ночі російські війська прицільно били по лівому берегу столиці.

Реактивний двигун російського шахеда

У Дарницькому районі в одній із квартир багатоповерхівки вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.

Слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Ліквідація наслідків повітряної атаки триває.




