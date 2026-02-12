Россия массированно атаковала Киев дронами и баллистикой — есть раненые
Россия массированно атаковала Киев дронами и баллистикой — есть раненые

Киев
В Киеве госпитализировали двух раненых в результате комбинированной российской атаки ночью 12 февраля людей.

Главные тезисы

  • Массированная атака России на Киев произошла ночью 12 февраля, оставив двух раненых граждан.
  • Российские дроны и баллистические ракеты нанесли ущерб домам в Днепровском и Дарницком районах столицы.

Россия била по Киеву дронами и ракетами: какие последствия

По данным КМВА, зафиксировано три локации с последствиями и повреждениями в Днепровском и Дарницком районах.

В Днепровском районе поврежден фасад 9-этажного жилого дома и припаркованы во дворе автомобили. По другому адресу остатки воздушной цели упали во двор дома без разрушений.

В Дарницком районе частично поврежден фасад 16-этажного жилого дома и выбиты остекления окон. Информация о повреждении частного дома оказалась ошибочной.

По состоянию на 8:00 подтверждено ранение двух человек. У 20-летней девушки резана рана кости, у мужчины 45 лет — взрывная травма головы и конечностей. Оба раненых госпитализировали.

Как ранее сообщал киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграмме, один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также еще 2600 домов остались без тепла из-за ночного российского удара.

По информации Нацполиции, этой ночью российские войска прицельно избивали по левому берегу столицы.

Реактивный двигатель российского шахеда

В Дарницком районе в одной из квартир многоэтажки взрывотехники изъяли реактивный двигатель беспилотника.

Следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и профильные службы продолжают работать на местах вражеских ударов. Ликвидация последствий воздушной атаки продолжается.

