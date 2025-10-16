Росія масовано атакувала об'єкти газовидобутку на Полтавщині

Про це повідомила Група ДТЕК.

Дронами і ракетами Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК Нафтогаз. В одній із громад нині гасять пожежу на газовидобувних потужностях.

Росія хоче залишити нас без газу. Хочу звернутися до жителів, поперекривайте, будь ласка, всі свої газові прилади. Коли буде з'являтися газ, ми вас повідомимо, тоді відкриєте. Ворог б'є по газовій інфраструктурі, щоб цей газ не можна було доставити до жителів, — повідомив голова Опішнянської громади Микола Різник.