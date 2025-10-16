Росія масовано атакувала об'єкти газовидобутку на Полтавщині

Вночі 16 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, зупинена робота об'єктів газовидобутку у Полтавській області.
Головні тези:
- Російські напади на газовидобувні об'єкти на Полтавщині загрожують енергетичній інфраструктурі у регіоні.
- Атаки дронами та ракетами призвели до зупинення роботи об'єктів газовидобутку, що може призвести до проблем з постачанням газу жителям.
- Співробітники ДТЕК Нафтогаз та місцеві влади поновлюють контроль над ситуацією та вживають заходів для забезпечення безпеки газовидобувних потужностей.
Зупинена робота об’єктів газовидобування на Полтавщині
Про це повідомила Група ДТЕК.
Дронами і ракетами Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК Нафтогаз. В одній із громад нині гасять пожежу на газовидобувних потужностях.
Росія хоче залишити нас без газу. Хочу звернутися до жителів, поперекривайте, будь ласка, всі свої газові прилади. Коли буде з'являтися газ, ми вас повідомимо, тоді відкриєте. Ворог б'є по газовій інфраструктурі, щоб цей газ не можна було доставити до жителів, — повідомив голова Опішнянської громади Микола Різник.
