Россия массированно атаковала объекты газодобычи в Полтавской области

ДТЭК
пожар
Ночью 16 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, остановлена работа объектов газодобычи в Полтавской области.

Главные тезисы

  • Россия атаковала объекты газодобычи в Полтавской области, приведя к остановке работы мощностей и угрожая поставкам газа жителям.
  • Атаки дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру вызвали пожары на газодобывающих объектах, требуя принятия мер по обеспечению безопасности.
  • Сотрудники ДТЭК Нафтогаз и местные власти активно работают над восстановлением контроля над ситуацией и предотвращением дальнейших атак на объекты газодобычи.

Остановлена работа объектов газодобычи в Полтавской области

Об этом сообщила Группа ДТЭК.

Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз" дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Дронами и ракетами Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК Нафтогаз. В одной из общин сейчас тушат пожар на газодобывающих мощностях.

Россия хочет оставить нас без газа. Хочу обратиться к жителям, поперекрывайте, пожалуйста, все свои газовые приборы. Когда будет появляться газ, мы сообщим вам, тогда откроете. Враг бьет по газовой инфраструктуре, чтобы этот газ нельзя было доставить жителям, — сообщил председатель Опишнянского общества Николай Резник.

пожар

