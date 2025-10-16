Россия массированно атаковала объекты газодобычи в Полтавской области

Ночью 16 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, остановлена работа объектов газодобычи в Полтавской области.
Главные тезисы
- Россия атаковала объекты газодобычи в Полтавской области, приведя к остановке работы мощностей и угрожая поставкам газа жителям.
- Атаки дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру вызвали пожары на газодобывающих объектах, требуя принятия мер по обеспечению безопасности.
- Сотрудники ДТЭК Нафтогаз и местные власти активно работают над восстановлением контроля над ситуацией и предотвращением дальнейших атак на объекты газодобычи.
Остановлена работа объектов газодобычи в Полтавской области
Об этом сообщила Группа ДТЭК.
Дронами и ракетами Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК Нафтогаз. В одной из общин сейчас тушат пожар на газодобывающих мощностях.
Россия хочет оставить нас без газа. Хочу обратиться к жителям, поперекрывайте, пожалуйста, все свои газовые приборы. Когда будет появляться газ, мы сообщим вам, тогда откроете. Враг бьет по газовой инфраструктуре, чтобы этот газ нельзя было доставить жителям, — сообщил председатель Опишнянского общества Николай Резник.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-