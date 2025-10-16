Россия массированно атаковала объекты газодобычи в Полтавской области

Об этом сообщила Группа ДТЭК.

Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз" дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Дронами и ракетами Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК Нафтогаз. В одной из общин сейчас тушат пожар на газодобывающих мощностях.

Россия хочет оставить нас без газа. Хочу обратиться к жителям, поперекрывайте, пожалуйста, все свои газовые приборы. Когда будет появляться газ, мы сообщим вам, тогда откроете. Враг бьет по газовой инфраструктуре, чтобы этот газ нельзя было доставить жителям, — сообщил председатель Опишнянского общества Николай Резник.